İngiltere Hükümeti, Londra Saldırısından Sonra WhatsApp’a Gitti

Geçen hafta Londra’da yaşanan terör saldırısından sonra İngiltere Hükümeti bir kez daha dijital şifrelemeye karşı olan hassasiyetini dile getirdi.

Londra’da yaşanan olaylardan sonra hükümet uygulamaların arkasında hükümet yetkililerin kullanabileceği arka kapıların açılmasını istedi. Benzer bir tutum 2015 yılında Paris’te yaşanan Charlie Hebdo saldırısında gösterilmişti. O dönemin başbakanı David Cameron bu problemi dile getirmişti.

Bu sefer hükümetin İç İşleri Bakanı Amber Rudd aynı sıkıntıyı dile getirdi. Rudd hükümetin uçtan uca şifreleme yüzünden mesajlara erişememesini kabul edilemez olarak dile getirdi. Rudd, WhatsApp gibi organizasyonların teröristler için güvenli bölge olduğunu ve bu gibi servisler üzerinden birbirleri ile görüştüklerini açıkladı. Rudd ayrıca eskiden insanların mektuplarının açılabildiğini ya da telefonlarının dinlenebildiğini ancak WhatsApp gibi şifrelenmiş mesajların okunamadığından şikayetçi olduğunu belirtti.

2015 yılının Aralık ayında Amerika’da San Bernardino saldırısında da benzer bir olay yaşanmıştı. Saldırganın iPhone’unu ele geçiren FBI yetkilileri Apple’ın telefonu açmasını istemiş ancak Apple bunu kabul etmemişti. FBI ise telefonu kendi yöntemleriyle açmıştı. Brezilya’da ise polis soruşturmaları gerektiği gibi yapılamadığı için WhatsApp yasaklanmıştı.