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İngiltere 5G altyapısı için Huawei’ye izin verdi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Huawei’nin ülkenin 5G altyapısının “çekirdek olmayan” kısımları için hizmet sunmasına izin verileceği belirtti.
Huawei’nin ekipmanları, İngiltere için 5G altyapısında kullanılacak olsa da, altyapının merkezi ve önemli noktalarına yerleştirilmeyecek. Nükleer santrallerin ve askeri tesislerin yakınlarında Huawei’nin 5G ekipmanlarının kullanımına izin verilmeyecek. Huawei ürünlerinin bir istasyondaki 5G ekipmanlarındaki toplam payı %35’i geçmeyecek.
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Teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz yıldan bu yana ABD ambargosuna karşı mücadele ediyor. Trump hükümeti ABD’ye Huawei’nin ürettiği telekomünikasyon ekipmanlarının ülkeye girişini yasaklamış durumda. ABD yönetimi başta Avrupa ülkeleri olmak üzere müttefiklerine Huawei ile çalışmamaları gerektiğini söylüyor ve baskı yapıyor.
İngiliz The Guardian gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı bir haberde, İngiliz hükümetinin Huawei’den kaynaklı zorlukların farkında olduğu, bu nedenle de şirketin yüksek riskli hizmet sağlayıcı olarak sınıflandırıldığı bildirildi.
Huawei’nin İngiltere ülke şefi Victor Zhang: “Huawei olarak İngiliz hükümetinin 5G konusunda iş ortaklarımızla çalışmayı sürdürmemize verdiği onayla rahatladık. Bu karar İngiltere’nin zirve teknolojiye erişmesi ve rekabetçi piyasa koşullarının oluşması açısından önem taşıyor.” İfadelerini kullandı.
ABD, daha önce “İngiltere’nin, 5G altyapısında Huawei şirketinden hizmet almasının iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımının yeniden değerlendirilmesine neden olabileceği” konusunda uyarıda bulunmuştu.
İngiliz hükümetinin Huawei’nin 5G altyapısında yer almasına ilişkin kararının, serbest ticaret anlaşması görüşmelerine hazırlanan İngiltere ve ABD arasında gerilime neden olması bekleniyor.
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Apple, Avrupa’nın en büyük mağazasını Türkiye’de açıyor!
Apple, Türkiye’deki üçüncü ve Avrupa’nın en büyük mağazasını açmak için çalışmalara başladı. Paylaşılan bilgiye göre yeni mağaza, İstanbul Caddebostan’da açılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Amerikalı şirket, son birkaç yıldır Türkiye’deki faaliyetlerine Zorlu Center’da ve Akasya AVM’de olmak üzere iki mağazası ile devam ediyordu. Ancak bu yıl içerisinde bu mağazalara bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor.
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EMPTY şirketinin aktardığı bilgilere göre, Caddebostan’da açılması beklenen mağazanın tam adresi “Abdulkadir Noyan St. No:13 Caddebostan, 34728 Kadıkoy/Istanbul” olacak ve üçüncü nesil mağaza konseptine sahip olacak. Yani mağazanın her yerinde Apple’ın yeni patentli camları kullanılacak.
Mağaza 4 katlı olacak ve iki katı sadece gelen Apple müşterilerine ayrılacak. Böylece kapasite ülkemizdeki Apple mağazalarına nazaran 2 katına çıkartılacak. Yeni mağazanın bu kadar önemli olmasının sebebi Doğu Avrupa ve Orta Doğu’daki en büyüğü olması. Yani Caddebostan’da inşaa edilecek Apple’ın yeni mağazası metrekare ve çalışan sayısı bakımından rekor kırabilir.
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Avrupa’nın en büyük Apple Store için 24 milyon 678 bin dolarlık yatırım yapan şirket, mağazaya yıllık 1.080.000 ziyaretçinin gelmesini hedefliyor. Ancak yeni mağaza için paylaşılan bilgiler için Apple tarafından onaylanan herhangi bir duyuru yapılmadığını da belirtmek gerekiyor. İlerleyen zamanlarda konu ile ilgili firma tarafından açıklama yapılması bekleniyor.
Genel
Deprem için mobil uyarı sistemi “UYARSİS” geliyor
Deprem anında iletişim çalışmalarında kullanılmak üzere UYARSİS için adımlar atılıyor. Ülkemizde sıkça yaşanan depremlerden sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) afet ve acil durumlar gibi olaylarda vatandaşların uyarılmasını sağlayacak olan UYARSİS’in taslağını hazırladığını duyurdu.
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Ulusal Mobil Uyarı Sistemi ile afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda, coğrafi olarak belirli bölgelerde bulunan kullanıcıların, Mobil Alarm Sistemi (CMAS),Hücresel Yayın Sistemi (CBS),Çağrı Öncesi Anonsu ve SMS yöntemlerinden asgari biri ile bildirim almaları sağlanacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası ortak deprem hattının hayata geçirileceğini duyurmuş, “Ortak bir deprem hattı oluşturuyoruz. Bunu bütün telefonlara yükleyeceğiz mümkünse bundan sonra satılan bütün telefonlarda olacak. O uygulamalar otomatik olarak olacak. Buna çalışıyorlar 4 operatör aynı anda yapacaklar. Çok yakın zamanda yapacaklar” demişti.
Mobil Alarm Sistemi yöntemi ile yapılacak bildirimler; devlet düzeyinde uyarılar, hayati riskler ile ilgili uyarılar ve kayıp/kaçırma duyuruları olmak üzere üç farklı kategoride yapılabilecek. Ayırca bildirimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından seçilen coğrafi bölge, il, ilçe ve alan bazında olabilecek. Engelli ve yaşlı abonelerin bildirimleri almasının kolaylaştırılması için sesli uyarı, görsel uyarı, titreşim uyarısı vb. yöntemler kullanılabilecek.
Yönetmelik gereği deprem anında, SMS gönderim kapasitelerini artıracak olan operatörler, acil durum mesajını, belli bir bölgede kullanıcıların tamamına en geç bir dakika içerisinde ulaştırmakla yükümlü olacak. Operatörlerden, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından üç ay içerisinde sistemlerini UYARSİS’e uyumlu hale getirmeleri istenecek.
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