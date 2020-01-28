İngiltere 5G altyapısı için Huawei’ye izin verdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Huawei’nin ülkenin 5G altyapısının “çekirdek olmayan” kısımları için hizmet sunmasına izin verileceği belirtti.

Huawei’nin ekipmanları, İngiltere için 5G altyapısında kullanılacak olsa da, altyapının merkezi ve önemli noktalarına yerleştirilmeyecek. Nükleer santrallerin ve askeri tesislerin yakınlarında Huawei’nin 5G ekipmanlarının kullanımına izin verilmeyecek. Huawei ürünlerinin bir istasyondaki 5G ekipmanlarındaki toplam payı %35’i geçmeyecek.

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Teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz yıldan bu yana ABD ambargosuna karşı mücadele ediyor. Trump hükümeti ABD’ye Huawei’nin ürettiği telekomünikasyon ekipmanlarının ülkeye girişini yasaklamış durumda. ABD yönetimi başta Avrupa ülkeleri olmak üzere müttefiklerine Huawei ile çalışmamaları gerektiğini söylüyor ve baskı yapıyor.

İngiliz The Guardian gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı bir haberde, İngiliz hükümetinin Huawei’den kaynaklı zorlukların farkında olduğu, bu nedenle de şirketin yüksek riskli hizmet sağlayıcı olarak sınıflandırıldığı bildirildi.

Huawei’nin İngiltere ülke şefi Victor Zhang: “Huawei olarak İngiliz hükümetinin 5G konusunda iş ortaklarımızla çalışmayı sürdürmemize verdiği onayla rahatladık. Bu karar İngiltere’nin zirve teknolojiye erişmesi ve rekabetçi piyasa koşullarının oluşması açısından önem taşıyor.” İfadelerini kullandı.

ABD, daha önce “İngiltere’nin, 5G altyapısında Huawei şirketinden hizmet almasının iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımının yeniden değerlendirilmesine neden olabileceği” konusunda uyarıda bulunmuştu.

İngiliz hükümetinin Huawei’nin 5G altyapısında yer almasına ilişkin kararının, serbest ticaret anlaşması görüşmelerine hazırlanan İngiltere ve ABD arasında gerilime neden olması bekleniyor.