İngiliz milletvekillerinden oluşan bir komite, büyük teknoloji firmalarının piyasa güçlerini kötüye kullandıkları için daha sert cezalarla karşı karşıya kalmaları gerektiğini söyledi. İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi (BEIS) Komitesi, hükümeti, suistimaller nedeniyle firmalara küresel yıllık gelirin %10’una kadar para cezasına çarptırılmasına izin verebilecek yasaları yayınlamaya çağırdı.

Milletvekilleri, mayıs ayında Kraliçe’nin Konuşmasında (Queen’s Speech) açıklanan Dijital Piyasalar Yasası taslağının “gecikmeden” yayınlanması gerektiğini söylüyorlar. Bu yasa çıkana kadar tüketicilerin risk altında olduğunu belirtiyorlar. Komite, mevcut cezaların büyük teknoloji işletmeleri tarafından sadece “küçük işletme maliyeti” olarak görüldüğünü savunuyor.

İçindekiler Yeni araçlar

Yeni araçlar

BK hükümeti daha önce rekabeti düzenlemek için mevcut araçların “az sayıda dijital firma tarafından tutulan yerleşik pazar gücü” ile başa çıkmak için uygun olmadığını söylemişti. Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA) bünyesinde bir dijital piyasa biriminin (DMU) oluşturulmasını önerdi.

Yeni yasa tasarısı, bu birime teknoloji devlerinin rekabete aykırı davranışlarıyla mücadele etme ve tüketici haklarını koruma yetkisi verecek. CMA raporu memnuniyetle karşıladı ve “zamanı geldiğinde komitenin tavsiyelerini dikkatlice değerlendirip yanıtlayacağını” söyledi.

Yetkililer, Meta’nın Giphy’yi satın aldıktan kısa bir süre sonra satmasını istedi. Karar, İngiltere düzenleyicisinin bir teknoloji devi tarafından satın alınmasını ilk kez engellediği ve büyük dijital anlaşmaları incelemek için yeni bir kararlılığın sinyali olarak görüldüğü ilk karardı.

BEIS komitesine başkanlık eden Darren Jones, “Rekabet, Tüketici ve Dijital Piyasalar Yasası geniş bir desteğe sahip. Özellikle hükümetin şu anda daha tartışmalı olan diğer yasaları geçirmedeki zorluğu göz önüne alındığında, öncelik verilmesi gerekiyor. Ekonomide tüketicilerin, küçük işletmelerin ve ekonomik büyümenin çıkarları için daha güçlü rekabetin gerekli olduğu birçok alan var. Bu yasa tasarısı, bu konuyu ileriye götürmek için önemli bir adım.” dedi.

Ancak, teknoloji girişimleri için bir ses sağlamayı amaçlayan Dijital Ekonomi Koalisyonu (Coadec) komiteye sunduğu kanıtta, milletvekillerine önerilen yeni rejimin İngiltere’nin Avrupa’nın teknoloji başkenti statüsünü tehdit edebileceğini söyledi. Milletvekillerine, en büyük firmalara karşı harekete geçmeye çok fazla odaklandıklarını ve yeni başlayanları onlara meydan okumaya teşvik etmeye yeterli olmadığını söylediler.

Ancak hükümet, dijital pazarlardaki rekabet sorunlarına yönelik reformların önemini kabul ettiğini söyledi. Yetkililer, “Bu nedenle, Kraliçe’nin Konuşmasında yasa tasarısı yayınlamayı taahhüt ettik. Parlamento zamanının izin verdiği en kısa sürede yasayı ilerleteceğiz.” dedi.