Infinix Smart HD 2021, 5000mAh piliyle duyuruldu

Infinix bugün giriş seviyesi telefonlarından olacak olan Infinix Smart HD 2021 cihazını duyurdu. Helio A20 SoC işlemcisine sahip olan akıllı telefon Android 10 Go versiyonu temelli XOS 6.2 işletim sistemi sunuyor.

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Telefon hafıza alanında 2GB RAM ile bizi karşılıyor. Depolamada ise 32GB’lık bir alan sunuluyor. Aynı zamanda microSD kart girişi de barındıran cihaz, 256GB’a kadar alan genişletmeye izin veriyor.

Infinix Smart HD 2021, 6.1inç HD+ ekranında 5MP’lik bir ön kameraya ve ona destek olarak bir flaşa da sahip. Arka tarafında ise cevher taş kesimi tasarımıyla bizi karşılayan telefon, 8MP arka kamera ve bir parmak okuyucusu imkanı sunuyor.

DTS Surround Sound teknolojisi desteğiyle birlikte gelen Infinix Smart HD 2021 akıllı telefonu, 5000 mAh’lik pil kapasitesiyle öne çıkıyor. Şarj ise microUSB girişi kullanılarak yapılabilen telefonda aynı zamanda 3.5mm’lik bir kulaklık girişini de görebiliyoruz.

Telefon, 24 Aralık’ta Hindistan satış sitesi olan Flipkart üzerinden satışa çıkacak. Cihaz üç farklı renk seçeneğiyle birlikte kullanıcılara sunulacak. Bu renkler ise Topaz Mavisi, Obsidiyen Siyahı, ve Kuvars Yeşili olarak karşımıza çıkıyor. Infinix Smart HD 2021 fiyat etiketini ise 5999 Hindistan Rupisi olarak görebileceğiz. Bu da yaklaşık 65 Euro veya 80 Dolar’lık bir fiyata denk gelerek fiyat performans açısından değerlendirilebilir bir fırsat oluşturuyor diyebiliriz. Ülkemizdeki satışı hakkında ne olacağını ise bekleyip görmemiz gerekecek.