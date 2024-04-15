Infinix, merakla beklenen Infinix Note 40 Pro 5G ve Pro+ 5G akıllı telefonlarını piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bu yeni modeller, teknoloji tutkunlarını cezbetmek için bir dizi yenilik ve yüksek performans özellikleri sunuyor.

Her iki telefon da 6,78 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120Hz tazelemeli 3D kavisli AMOLED ekrana sahip, böylece kullanıcılara etkileyici bir görsel deneyim sunuyor. Ayrıca, Corning Gorilla Glass koruması sayesinde ekranın dayanıklılığı da artırılmış durumda. Telefonların tasarımında ise yekpare MDA (metal cihaz anteni) kullanılarak zarif bir görünüm elde edilmiş.

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Kamera konusunda da iddialı olan Infinix Note 40 Pro 5G ve Pro+ 5G, OIS’li 108MP ana kameraya ve 3x Kayıpsız Superzoom özelliğine sahip. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar yaratıcı fotoğraf ve videolar çekebilecekler. Ayrıca, Infinix’in Active Halo AI aydınlatma gibi yapay zeka geliştirmeleri ve Sound by JBL işbirliği, ses ve görüntü deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Performans açısından da beklentileri karşılayan bu telefonlar, MediaTek Dimensity 7020 çipi tarafından desteklenen 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyor. Ayrıca, Infinix’in kendi geliştirdiği Cheetah X1 çipiyle desteklenen All-Round FastCharge 2.0 teknolojisi, şarj hızını artırarak kullanıcıların daha uzun süre telefonlarını kullanmalarını sağlıyor.

Özellikle, Infinix Note 40 Pro+ modeli hiper modda sadece 8 dakikada %50’ye kadar şarj edilebilen 100W Çok Hızlı Hızlı Şarj özelliğiyle dikkat çekiyor. Pro 5G ise 26 dakikada %50’ye kadar şarj olabilen 45W hızlı şarj özelliğiyle güçlü bir performans sunuyor. Ayrıca, 20W Kablosuz MagCharge desteği sayesinde kullanıcılar kablosuz olarak da telefonlarını hızlıca şarj edebiliyorlar.

Infinix, serinin yüksek yoğunluklu pillerle (Pro+’da 4500 mAh, Pro’da 5000 mAh) donatıldığını ve 1.600 tam döngüye dayanarak %80’e varan enerji tasarrufu sağladığını belirtiyor. Ters şarj özelliği sayesinde kullanıcılar, gücü diğer cihazlarla kablolu veya kablosuz olarak 10W’a kadar hızlarda paylaşabiliyorlar. Ayrıca, PD3.0 protokol desteği sayesinde telefonlar, dizüstü bilgisayarların şarj cihazı olarak da kullanılabiliyorlar. Pro model 260 dolar ve Pro+ model ise 299 dolardan satışa sunulacak.