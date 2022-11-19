Birden fazla teaserdan sonra Infinix nihayet yaklaşan Hot 20 serisinin Hindistan lansman tarihini açıkladı. Seri, çeşitli küresel pazarlarda şimdiden çıkış yaptı ve Hot 20 Play, Hot 20i, Hot 20, Hot 20S ve Hot 20 5G’yi içeriyor. Ancak şirket, bu telefonlardan yalnızca bazılarını Hindistan’a getirecek.

Infinix kısa süre önce, yaklaşan Infinix Hot 20 serisinin Hindistan lansman tarihini Twitter’dan duyurdu. Tweet’e göre cihazlar, ülkede 1 Aralık’tan itibaren satışa sunulacak. Cihazlar, Hint online alışveriş sitesi olan Flipkart’ta satılacak. Gelecek seride hangi akıllı telefonların yer alacağı belli değil.

Smartphones ka Hero No. 1 aa raha hai, dene aapko aise features ki aap bolenge #AbAurKyaChahiye 🥵 The all amazing #HOT205GSeries is launching on 1st December, exclusively on @flipkart, taiyaar rehna! 🔥 Also, guess which "No. 1" celebrity is coming to tell you more about it? pic.twitter.com/6DCNGoLuh3 — Infinix India (@InfinixIndia) November 19, 2022

Şirketin son tweet’lerinde ‘Shuddh5G’ hashtag’i kullanıldı ve bu, Infinix’in Hindistan’da Infinix Hot 20 5G’yi piyasaya süreceğini neredeyse doğruluyor. Şirketin ülkede Hot 20 Play akıllı telefonunu da tanıtması bekleniyor.

Infinix Hot 20 5G, MediaTek Dimensity 810 yonga seti tarafından destekleniyor. Cihaz 6.6 inçlik IPS LCD panele sahip. Batarya tarafında ise, 18W şarjı destekleyen 5.000mAh bataryaya sahip.

Infinix Hot 20 5G arkada, derinlik sensörünün eşlik ettiği 50 MP Samsung JN1 ana sensör içeren çift kamera kurulumu bulunuyor. Cihaz selfieler için 8 MP’lik bir ön kameraya da sahip. Infinix Hot 20 5G, Android 12 ile birlikte piyasaya sürülecek.