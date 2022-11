Birden fazla teaserdan sonra Infinix nihayet yaklaşan Hot 20 serisinin Hindistan lansman tarihini açıkladı. Seri, çeşitli küresel pazarlarda şimdiden çıkış yaptı ve Hot 20 Play, Hot 20i, Hot 20, Hot 20S ve Hot 20 5G’yi içeriyor. Ancak şirket, bu telefonlardan yalnızca bazılarını Hindistan’a getirecek.

Infinix kısa süre önce, yaklaşan Infinix Hot 20 serisinin Hindistan lansman tarihini Twitter’dan duyurdu. Tweet’e göre cihazlar, ülkede 1 Aralık’tan itibaren satışa sunulacak. Cihazlar, Hint online alışveriş sitesi olan Flipkart’ta satılacak. Gelecek seride hangi akıllı telefonların yer alacağı belli değil.

Smartphones ka Hero No. 1 aa raha hai, dene aapko aise features ki aap bolenge #AbAurKyaChahiye 🥵

The all amazing #HOT205GSeries is launching on 1st December, exclusively on @flipkart, taiyaar rehna! 🔥

Also, guess which "No. 1" celebrity is coming to tell you more about it? pic.twitter.com/6DCNGoLuh3

