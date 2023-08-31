Infinix, GT 10 Pro modelinin Türkiye’de satışa çıkacağını duyurdu. Çarpıcı cyberpunk estetiği ile dikkat çeken Infinix GT 10 Pro, erişilebilir fiyata üst düzey bir oyun deneyimi sunarak pazardaki boşluğu dolduracak.

Mobil oyunların artan popülaritesi, özellikle bütçe bilincine sahip oyuncular arasında önemli bir talep yarattı. Infinix GT 10 Pro bloatware veya reklamların rahatsızlığı olmadan hem donanımı hem de yazılımı optimize eden modern kullanıcı deneyimi ile yeni bir standart belirliyor. Bununla birlikte mevcut pazarda tatmin edici bir oyun deneyimi sunan, uygun fiyatlı seçenekler bulunmaması, Infinix GT 10 Pro’yu oyun akıllı telefonu anlamında oyunun kurallarını değiştiren bir ürün olarak iddialı bir konuma sokuyor.

Infinix GT 10 Pro, gücünü uygun fiyatlı mobil oyun performansı için yeni bir standart belirleyen ve 6nm üretim mimarisine sahip olan Dimensity 8050 işlemcisinden alıyor. 3 GHz hızında çalışan bu işlemci 1x süper çekirdeği, 2.6 GHz hızında çalışan 3x performans çekirdeği ve 2 GHz hızında çalışan 4x ek çekirdeği ile etkileyici bir performans sunuyor.

Olağanüstü bir oyun deneyimi için GT 10 Pro, Mali ‘Valhall’ mimarisine dayanan ARM Mali-G77 grafik işlemcisi ile birlikte geliyor. Bu GPU, 9 grafik çekirdeği ile en yeni mobil oyunlarda yüksek kare hızları ve gecikmesiz oyun deneyimi sunarak, oyuncuların ekranlarına nefes kesici görseller getiriyor.



GT 10 Pro etkileyici gücüne rağmen uzun oyun süreleri boyunca serin kalıyor. Cihaz, ısı buhar hazneli sıvı soğutma teknolojisi sayesinde yüksek performanslı bileşenlerden verimli bir şekilde dağıtılarak rahat bir tutuş sağlıyor. Ayrıca GT 10 Pro, 16GB’a kadar genişletilmiş sistem belleği (8GB + 8GB) sunarak akıcı oyun deneyimi ve zahmetsiz uygulama geçişi sağlıyor. Kullanıcılar 256GB yerleşik depolama alanı sayesinde depolama alanının tükenmesinden endişe etmeden büyük oyunları ve diğer dosyaları telefonlarına indirebiliyor.

Android 13 üzerine inşa edilen Pure XOS, önceden yüklenmiş uygulamaları azaltarak ve daha sıkı bildirim kontrolleri sunarak, temiz ve modern bir yazılım deneyimi sağlıyor. Pure XOS ayrıca zaman içinde güvenli ve optimum bir oyun deneyimi sağlamak için düzenli güvenlik güncellemeleri ve yamaları içeriyor.

Tamamen duyusal bir oyun motoruna sahip olan 4D titreşim teknolojisi, kullanıcıların oyundaki her darbeyi ve atışı hissetmelerini sağlarken, cihazın farklı köşelerindeki titreşimlerle mermi darbeleri hakkında hassas bir geri bildirim sağlanıyor. Yüksek hassasiyetli jiroskop, yarış ve FPS oyunlarını daha akıcı ve keyifli hale getiriyor. Çift stereo hoparlör, kullanıcıların yaklaşan düşmanları duymalarını ve kendilerini sanal dünyaya kaptırmalarını sağlayarak oyunlardan daha fazla keyif almanızı sağlıyor.

GT 10 Pro ayrıca PUBG MOBILE, MLBB ve Free Fire gibi popüler oyunlarla yakın iş birliği yaparak çıtayı yükseltiyor. Bu iş birliği, yüksek kare hızları ve etkileyici görsel kalite sağlayarak kullanıcıları daha önce hiç olmadığı kadar oyun deneyiminin içine çekiyor.

Canlı renklere, yüksek parlaklığa ve kontrast oranına sahip çarpıcı bir 10-bit FHD+AMOLED ekrana sahip olan telefon, azaltılmış çerçeve boyutu ve ekran-gövde oranı ile dikkat çekiyor. Etkileyici 120Hz yenileme hızı ile akıcı bir deneyim sağlarken, 360Hz dokunmatik örnekleme hızı ile doğru dokunmatik tepkimeler sağlayarak oyunculara hızlı ve tempolu oyunlarda avantaj sağlıyor. Ayrıca GT 10 Pro, 1920 Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı ve optik güvenlik için TUV sertifikalı donanımsal düşük mavi ışık çözümünü destekleyerek, özellikle geceleri uzun oyun süreleri boyunca oyuncuların göz sağlığını da koruyor.

Infinix GT 10 Pro anıları olağanüstü netlik ve hassasiyetle yakalayan 108MP HD ana kamera ile geliyor. Ultra Clear üçlü kamera kurulumuna sahip olan telefon çift flaşlı 32MP Ultra HD selfie kamerası ile kullanıcıların en iyi şekilde görünmelerini sağladığı gibi gökyüzü değiştirme ve AR efektleri gibi heyecan verici kişiselleştirme seçenekleri de sunuyor.

GT 10 Pro, uzun oyun seanslarında gücünü korumak için 45W akıllı güvenlik şarj özelliği ile birlikte geliyor. PD 3.0 şarj standartlarıyla uyumlu olan bu akıllı şarj çözümü, kullanıcılara güvenilir ve endişesiz bir şarj sağlıyor. Bypass şarj, oyun sırasında ısı birikimini azaltıyor ve USB PD 3.0 desteği, modern akıllı telefonlarda bulunan en son şarj standartlarıyla uyumluluk sunuyor. Bu da kullanıcıların herhangi bir endişe duymadan gece boyunca telefonlarını şarj edebilecekleri anlamına geliyor.

Infinix GT 10 Pro, Cyberpunk bilim kurgu alt türünden aldığı ilhamla oyun estetiğini yeniden tanımlıyor. Etkileşimli ve özelleştirilebilir mini LED gösterge, telefona kişisel bir dokunuş katılmasını sağlıyor. Ayrıca yoğun oyun sürelerine dayanacak şekilde özel olarak üretilen koruyucu kapak elde güvenli bir tutuş sunuyor.

GT 10 Pro’yu diğer telefonlardan ayıran bir diğer özellik ise benzersiz ambalaj tasarımında yatıyor. Kullanıcılar, telefonlarını koyabilecekleri dış ambalaj kutusunu bir hoparlör gibi kullanarak ürüne ekstra birçok yönlülük de ekleyebiliyorlar.

Siber Siyah, Serap Gümüşü renk seçeneklerine sahip olan Infinix GT 10 Pro, 19.999 TL fiyat etiketi ile tüm zincir marketlerde satışa çıkacak. Ayrıca telefonu satın alan kullanıcılara WE23 TWS kulaklık, Infinix Watch XW1 ve parmak tetiği de hediye edilecek.