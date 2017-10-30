Infamous Yapımcılarından, Ghost Of Tsushima Adlı Yeni Bir Oyun Geliyor

Infamous ve Sly Cooper’ın yapımcısı olarak ün kazanan Sucker Punch, Ghost Of Tsushima isimli yeni bir samuray oyununun hazırlık aşamasında olduğunu duyurdu.

Infamous ve Sly Cooper serileriyle adını duyuran Sucker Punch, bugün düzenlenen Paris Games Week’te yapılan duyuruya göre çok ses getirecek bir oyun üzerinde çalışıyor: Ghost of Tsushima. PlayStation’ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımla açıklanana göre oyun bir samurayı konu alacak ve open-world türünde olacak. Etkinlikte gösterilen kısa tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Dövüş ve hareket mekanikleriyle Ghost of Tsushima’nın Assassin’s Creed’i andıran bir oyun yapısına sahip olacağı tahmin ediliyor. Ancak oyunun 13. yüzyılın son dönemlerinde geçeceği düşünülürse, Assassin’s Creed’de görmeye ve kullanmaya alışık olduğumuz mekanik silahların oyuna dahil olmayacağını söyleyebiliriz.

Bu konuda herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak oyunun PlayStation tarafından tanıtılmasını ve Sucker Punch’ın Sony ile olan geçmişini düşünürsek, Ghost Of Tsushima’nın yalnızca PlayStation platformundan oynanabileceğini tahmin ediyorum.