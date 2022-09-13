Apple’ın en son iPhone yazılım güncellemesi iOS 16 pazartesi günü yayınlandı. Sizi en kötü otomatik düzeltme hatalarınızdan kurtarabilecek bir özelliğe sahip – artık göndermiş olduğunuz iMessage’ları düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Bir iMessage’ı göndermek için yalnızca iki dakikanız ve bir iMessage’ı düzenlemek için 15 dakikanız olacak. Bu yalnızca mesajlaştığınız diğer kişide de iOS 16 yüklüyse çalışır. IOS 16, 2017 veya sonrasında piyasaya sürülen bir iPhone’u olan herkes tarafından kullanılabilir.

iMessage’ı düzenleme

iMessage’ı açın.

Düzenlemek istediğiniz mesajı basılı tutun.

Hızlı Eylemler menüsü görünecektir.

Düzenle’ye dokunun.

Mesajı değiştirmek için Düzenle’yi seçin.

Düzenlemeyi bitirdikten sonra mavi onay işaretine basın.

Tek bir mesajı beş defaya kadar düzenleyebilirsiniz.

Mesajınızı değiştirmek için gönderdiğiniz andan itibaren 15 dakikanız olacak.

iMessage’ın gönderilmesini iptal etme

iMessage’ı açın.

Göndermeyi iptal etmek istediğiniz mesajı basılı tutun.

Hızlı Eylemler menüsü görünecektir.

Göndermeyi Geri Al’a dokunun.

Göndermeyi Geri Al, gönderdikten sonra iki dakikaya kadar çalışır.

iOS 15 veya daha eski bir yazılımı çalıştıran birine gönderilen iMessage’ları göndermeyi kaldırmaya çalıştığınızda, onları yine de görebilirler.

Mesaj attığınız kişi iOS 16’ya sahipse, kısa mesajı göndermediğinizi söyleyen bir mesaj görünecektir. Mesajlaştığınız kişi, orijinal iMessage gönderildiğinde o metnin bir ön izlemesini görmedikleri sürece bu mesajın ne olduğunu bilemez.

Cihazınız iOS 16 güncellemesini destekleyip desteklemediğini görmek için: Ayarlar > Genel > Hakkında’ya giderek kontrol edebilirsiniz. Listelenen iOS 16’yı görmüyorsanız, iPhone’unuzda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme’ye gidip oradan kontrol edebilirsiniz.