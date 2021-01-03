IMEI kayıt bedeli yeni yıl ile birlikte zamlandı

2021 yılı itibari ile yurt dışından getirilen telefonların ülkemizde kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt ücretlerine zam geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı‘nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni zamlar 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bunlar içerisinde IMEI kayıt bedeli de yer alıyor.

Buna göre yeni yıl ile birlikte yurt dışından cep telefonu getirip, kayıt altına alacak bireysel kullanıcıları yakından ilgilendiren IMEI kayıt harcı tutarı da belli oldu. İngilizce açılımı International Mobile Equipment Identitiy olan IMEI, cihazınızın Mobil kodu olarak biliniyor.

Geçtiğimiz yıllarda yurtdışından Türkiye’ye götürülen cep telefonlarında “IMEI Kayıt Bedeli” birçok kez zamlanmıştı. Miktar son olarak 1838 Lira olmuştu. 1 Ocak 2021 tarihinden yurt dışından cep telefonu getirip, kayıt altına alacak vatandaşların ödeyecekleri kayıt tutarı 2 bin 6 liraya çıkmış oldu.

IMEI kayıt ücreti, yolcuların beraberlerinde getirdikleri ve ticari amaçlı olmayan akıllı telefonlar için geçerli oluyor. Ticari amaçlı ya da toplu olarak yapılan ithalat işlemleri için daha farklı prosedürler ve ücretler söz konusu oluyor.

Türkiye’de geçmiş yıllardaki IMEI kayıt harcı tutarları ise şöyle olmuştu:

2012 yılı – 100 TL

2013 yılı – 115 TL

2014 yılı – 119.5 TL

2015 yılı – 131.5 TL

2016 yılı – 138.5 TL

2017 yılı – 149.2 TL

2018 yılı – 500 TL

2019 yılı – 1500 TL

2020 yılı – 1838.7 TL

2021 yılı – 2006.2 TL

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