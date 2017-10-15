İlk Rocket League Cadılar Bayramı Etkinliği 16 Ekim’de Başlıyor

Video oyunlarında ki sandık sistemleri iyi yönde ve kötü yönde sayılar tepki görse de, bu tepkiler Psyonix ’i durdurmak için yeterli olmadı.

Rocket League 16 Ekim – 6 Kasım tarihleri arasında ilk Cadılar Bayramı etkinliğini gerçekleştiriyor ve sizi sandık kazanmaya teşvik eden yeni bir etkinlik sistemi başlatıyor. Çevrim içi oynamaya ne kadar çok zaman harcarsanız bir o kadar etkinliğe özel olan “Candy Corn” adlı para birimini kazanacak ve bu para ile etkinliğe özel cadılar bayramı temalı hediyeler içeren kutuları açmak için anahtarlar satın alabileceksiniz. Şansınıza bağlı olarak bu kutuları düşürebileceksiniz fakat şansınız pek yaver gitmiyor ise, bu kutuları ve anahtarları satın alma gibi bir seçeneğiniz de tabi ki bulunuyor.

Cadılar bayramına özel eşyalar ile ilgili pek ticaret olmasını istemeyen Psyonix, normal kutulardan çıkan eşyaların aksine, cadılar bayramı kutularından çıkan eşyalar üzerinden ticaret yapmanıza izin vermiyor. Fakat etkinlik kutularını normal anahtarlar ile açarak çıkan eşyaların ticaretini yapmak gibi bir seçeneğiniz hala bulunuyor.

Bu yöntem her ne kadar kafa karıştırıcı dursa da Psyonix, etkinlik için çıkarttıkları “Candy Corn” para biriminin çok kullanılacağını ve insanların ticaret yapmaktan çok, daha fazla oyun oynayarak para kazanmaya çalışmasını hedefliyor. Konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ister iseniz burada ki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.