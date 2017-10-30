İlk Parti iPhone X Dağıtımı Başladı!

Apple’ın bu sefer gerçek manada merakla beklenen telefonu olan iPhone X, Amerika’da ön sipariş veren ilk sahiplerine dağıtımı başlandı.

Ülkemizde hala resmi satış tarihi açıklanmayan ve dünya genelinde fiyatına rağmen milyonlarca kullanıcının merak ettiği telefon Apple iPhone X, Amerika’da ön siparişini veren müşteriler için ilk parti dağıtımına çıktı.

3 Kasım’da ABD’de satışa çıkacak olan cihazların teslim tarihi de 3 Kasım olarak görülen iPhone X için kargo firmalarında olası bir erken teslim durumu olur mu belli değil, ancak ortaya çıkan kutu açılımı videolarına da bakacak olursak UPS, Fedex gibi firmalardan bir erken teslimat konusu da olabilecek gibi görünüyor.

Bakalım iPhone X ülkemizde ne zaman satışa çıkacak. Tahminlerimiz ay sonu ya da Aralık ayı başı olacağı yönünde.