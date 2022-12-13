IKEA ve Sonos, SYMFONISK zemin lambası hoparlörünü piyasaya sürdü. Bu, SYMFONISK lambalı hoparlörün yenilikçi konseptinin lansmanından üç yıl sonra geliyor.

SYMFONISK zemin lambası hoparlörü, yüksek kaliteli ses çıkışı ile birlikte ince düşünülmüş bir tasarımla geliyor. Ses sunarken aynı zamanda mekanın güzelliğini vurgulamaya yardımcı olmak için evin içerisinde kamufle oluyor, siz sadece lamba görüyorsunuz. IKEA, insanların yaşam alanlarını ışık ve sesle nasıl donatmaya çalıştıkları konusunda çok şey öğrendiğini söylüyor. Zemin lambası hoparlörü bu nedenle aydınlatma ve ses olmak üzere ikili amaçlara hizmet eder nitelikte.

Her iki şirket de bir evin ambiyansı ve dinamiklerinde sesin öneminin farkında. SYMFONISK ürün yelpazesinin ana teması, ışık ve sesle harika bir atmosfer yaratmak.

Zemin lambası hoparlörü, sadeliğin, yüksek sesin ve hafif bir ışık kaynağının simgesi. Bambu görünüme sahip ve kişiselleştirilmiş seçenekler ayrı olarak sunuluyor. Hoparlör, diğer hoparlörlerle eşleştirildiğinde ev sinema sisteminin bir parçası olarak kullanılabilir.

Zemin lambası, Sonos ekosistemine bir başka SYMFONISK ilavesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu, müzik ve ses içeriğine bağlantının sorunsuz olduğu anlamına geliyor.

SYMFONISK zemin lambası hoparlörünün IKEA’nın küresel pazar zincirine Ocak 2023’e kadar girmesi bekleniyor. Şu anda ürün için fiyatlandırma ayrıntıları yok.