Iiyama G-MASTER GB2560HSU 144Hz FreeSync Oyun Monitörü

1972 yılında TV üretimi için Japonya’nın Iiyama şehrinde kurulmuş olan aynı ada sahip firma çok sayıda başarılı monitöre imza atmayı başardı. Asıl ilgi gördüğü yer Japonya olsa da ABD ve Almanya’da da çok sayıda ofise sahip ve kullanıcılarla buluşuyor. Firma sitesine girdiğimizde çok sayıda farklı monitör karşımıza çıkıyor ama bugün incelediğimiz model olan GB2560HSU‘nun özelliği oyuncu odaklı G-Master ailesinin en yeni üyelerinden biri olması.

G-Master serisindeki Black Hawk modelleri fiyata, Red Eagle modelleri 144Hz tazelemeye, Silver Crow modelleri 2K çözünürlüğe ve son olarak Golden Phoenix modelleri 4K çözünürlüğe öncelik veriyor.

Model adı, ürün görüntüsü, öne çıkan temel özellikler ve özellikle de AMD FreeSync desteğiyle 144Hz tazeleme ön plana çıkarılıyor. İç kısımda koruyucu köpükler eksik edilmemiş.

Kutuyu açınca ilk olarak enerji sertifikası, hızlı kurulum rehberi ve garanti açıklaması çıkıyor.

1.5 metre uzunlukta HDMI kablosu, AC güç kablosu, USB hub için Type-B girişli ara bağlantı pakete dahil. Adaptör dahili olduğundan harici adaptör gelmiyor. Giriş aralığı 100-240V AC 50/60 Hz.

Montaj için sunulan ayak kısmı epey geniş ve denge sorunu yaşatmıyor. Üstü plastik kaplı ve G-Master logosu var. Alt kısım ağır ve sağlam metal kaplı.

Montaj için monitörü düz ve dengeli bir zemine yerleştirin. Panele zarar gelmemesi için battaniye gibi bir tabaka üzerine yerleştirilebilir.

Ayak kısmının montajı son derece basit. Üç deliği denk getirin ve kolay biçimde monte edilebilen üç civatayı yerleştirip tornavidaya gerek kalmadan sıkın. Tabanda dengeleyici kauçuk ayaklar var.

24.5 inç genişlikli panel köşeden köşeye 62.2 cm geliyor. Mat kaplı olması ve yansıma yapmaması hoşumuza gitti. Ultra ince çerçeve kısımları da mat siyah.

İlk artılardan biri ayak kısmının yükseklik ayarı desteklemesi. Alta bastırırken ayak arkasındaki kilide basınca istenen biçimde yükseklik ayarlanabiliyor. Dikey hareket aralığı 130 mm.

İkinci bombaysa 90 derece pivot özelliği. Sadece saat yönünde dönebiliyor ama önce en yüksek duruma getirmiş olmalısınız. Bunun nedeni menü butonlarına kolay erişim olsa gerek.

Seçenekler bununla kalmıyor. Ayak kısmını hareket ettirmeden sola doğru 45 dereceye kadar döndürebilirsiniz. Sola doğru 85 derece çevirseniz bile görüntü netliği kaybolmuyor.

Benzer durum sağa doğru hareket için de geçerli. Diğer yandan dikeyde görüş açıları üstten ve alttan bakıldığında 80 derece olabiliyor. Ayak kısmı bu derece esnek olduğundan görüş açısı sorunu yaşanmıyor.

Son olarak, çoğu giriş seviyesi monitörde gördüğümüz öne ve arkaya yatırma seçeneği de geliyor. Bu şekilde en fazla 22 derece yatırma olanağı var.

Gerekli olursa öne doğru yatırma seçeneğiniz de var ve 5 derece ile sınırlı. Monitörün ayarlama konusunda herhangi bir eksiği yok ve daha fazlasını bulmak çok zor.

100 x 100 VESA bağlantısı geçerli yani duvara ya da mevcut bir VESA ayağa monte etmek çok kolay. Ağırlık sadece 5.6 kg. Üste doğru bakan 2 x 2 Watt ses sistemi pek iddialı denemez.

Ayak kısmında yer alan delik sayesinde monitöre ait kablo bağlantıları bir miktar da olsa organize edilebiliyor. Ayarladığınız yüksekliğe bağlı olarak daha fazla gizleyebiliyor.

Bağlantılara geçtiğimizde AC güç girişi ve 3.5 mm ses/kulaklık çıkışını görüyoruz. A sınıfı ECO ürünün en yüksek güç tüketimi sadece 21.6 Watt. Bekleme durumunda 0.5 Watt’a iniyor.

HDCP içerik koruma uyumlu dijital görüntü/ses girişleri HDMI 1.4 ve DisplayPort 1.2 olup DVI yer almıyor. Sağdaki USB 2.0 hub ise çift portuyla klavye/fare için ideal görünüyor.

Menü butonları sağ altta gizli. Alışmak fazla zaman almıyor. Güç ve menü giriş butonlarını kilitleyip başkalarının kurcalamasını engellemek mümkün.

Menü sistemi çok detaylı ama Türkçe desteği yok. Parlaklık, kontrast, renk doygunluğu, sıcaklık, gamma ve girişler, ses seviyesi, eco mod gibi klasik ayarlar dışında overdrive, mavi düşürme, siyah tonu, keskinlik, gecikme azaltma ve i-style (Spor, FPS, strateji, metin, standart) gibi çok sayıda ince ayar var.

1920 x 1080 piksel 16:9 Full HD panelin piksel aralığı 0.283 mm ve netliği yüksek. 1ms olan tepki süresi sayesinde 144Hz tazelemenin şartı 6.95ms ve altı gecikme rahatlıkla sağlanıyor. Kontrast oranı 1000:1 ve ACR ile 80M:1 olabiliyor.

En yüksek parlaklık 400 kandela denilse de üstüne bile çıkabiliyor! Monitör, genelde 250 kandela olan rakiplerine kıyasla inanılmaz parlak. Parlaklığı yüzde 40’a indirseniz bile 230 kandela sunabiliyor. Karanlık görüntülerde ışık sızıntısı yok.

16.7 milyon renk destekli 8-bit (6-bit + Hi-FRC) TN panel olsa da renk doğruluğu son derece iyi ve gerçekçi. sRGB aralığının yüzde 99’unu ve NTSC’nin yüzde 72’sini sunabiliyor. Köşeler ve merkezde ışık dağılımı eşit.

Monitör menüsünden FreeSync açınca AMD Radeon ayarlarındaki monitör sekmesinde FreeSync aktifleştirilebiliyor. Bu durumda tazeleme hızını 40-144 Hz olarak görüyor yani LFC desteği de var.

UFO testini başarılı biçimde geçti ve özellikle de bol aksiyonlu oyunlarda en akıcı görüntülere olanak verdi. FreeSync sayesinde GPU ile monitör aynı tempoda çalışabiliyor. LFC ise tazeleme hızı 40 FPS altına düşünce devreye giriyor. İzlenimlerimiz son derece olumlu ve özellikle de oyuncular için harika bir seçenek. USB hub’ın 3.0 desteklememesi dışında söylenebilecek bir eksik bulamadık.