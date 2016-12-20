iFixit, Apple’ın Merakla Beklenen Kulaklıklarını Parçaladı

iFixit, Apple’ın geçtiğimiz Eylül ayında yeni iPhone modelleri ile beraber duyurduğu kablosuz kulaklık modeli AirPods’u parçaladı.

iFixit’in bu operasyonu sonrası Apple’ın 799TL değerindeki kulaklıklarının içerisinin tam bir keşmekeş olduğu görülüyor. Dış kısımdaki plastik kaplama birbirine yapıştırılmış bir çok küçük parçayı bünyesinde barındırırken kulaklıkların şarj olduğu küçük kutu ise bir kale kadar sağlam. Uzun süre satışı ertelenen bu kulaklık ile beraber gelen en büyük tartışma ise bu parayı hakedip etmediği.

Bu parçalama operasyonundan sonra kulaklıkların alt kısmında yer alan silindir metalin tahmin edildiği gibi ucunda çok küçük bir batarya ile çalışan bir anten olduğu ortaya çıktı. Kulaklığın geç piyasaya çıkmasının sebeplerinden birisi de kutuda kullanılan bir parça olabilir. Tek parça halinde olan kutu için kalite standartı oldukça yüksek.

Siz de Apple’ın bu çok konuşulan kulaklığının içerisinde neler olduğunu merak ediyorsanız buradan inceleyebilirsiniz.