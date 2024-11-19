Apple, eski yazılım kullanan cihaz sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. 18 Aralık 2024 itibarıyla, iCloud yedekleme desteği artık yalnızca iOS 9 ve üzeri sürümleri destekleyecek. Bu değişiklik, eski sürümlerde çalışan cihazların yedekleme işlevselliğini tamamen kaybetmesine neden olacak.

iCloud Yedeklemelerinde Kritik Değişiklik: Eski Cihazlar için Geri Sayım Başladı

Apple, yeni bir destek belgesinde, bu kararın minimum yazılım gereksinimlerine uyum sağlamak amacıyla alındığını belirtti. Eski cihazlar için iCloud yedeklemeleri 18 Aralık’a kadar kullanılabilir olacak, ancak bu tarihten sonra iOS 8 ve daha önceki sürümlerde çalışan cihazların yedeklemeleri silinecek. Kullanıcıların verilerini koruyabilmesi için cihazlarını iOS 9 veya daha yeni bir sürüme yükseltmesi gerekiyor.

Eğer cihazınızı yükseltme şansınız yoksa, Apple’ın önerdiği alternatif yöntemlerle verilerinizi güvence altına alabilirsiniz. Örneğin, bir Mac veya PC kullanarak manuel yedeklemeler oluşturabilirsiniz. macOS Catalina ve daha yeni bir sürümde, Finder aracılığıyla yedekleme yapılabilirken, eski macOS sürümlerinde veya Windows bilgisayarlarda iTunes ya da Apple Devices uygulamaları kullanılabilir.

Bu değişiklik, özellikle eski cihazlarını kullanmaya devam edenler için zorlayıcı görünebilir. Ancak, iCloud‘un modern güvenlik ve performans standartlarına uyum sağlaması açısından kritik bir adım. Ayrıca, iOS 8’in 10 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünüldüğünde, bu kararın zamanlaması şaşırtıcı olmayabilir. Yine de eski cihaz sahiplerinin dikkatli olması ve veri kaybını önlemek için gerekli adımları bir an önce atması gerekiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın bu kararı doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!