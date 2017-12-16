İBB’nin Uber ve BiTaksi Rakibi Uygulaması iTaksi Resmen Başladı!

Son yılların popüler ulaşım uygulaması olan Uber ve ülkemizde fazlasıyla tercih edilen BiTaksi’nin ardından İBB tarafından geliştirilen iTaksi uygulaması da kullanıma başlandı.

Toplu taşımanın yanı sıra en çok tercih edilen ulaşım türü olan taksiler, artık dijital dünyada birçok kolaylık sağlıyor. Uber ve Lyft’in ardından ülkemizde BiTaksi, Avrupa’da myTaxi gibi uygulamaların yanı sıra şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi imazı iTaksi kullanıma başlandı.

İstanbul genelinde neredeyse tüm taksilerde bulunan iTaksi sistemi ile İstanbullular nakit, kredi kartı ve farklı olarak İstanbul Kart ile ödeme yapabilecekler. Arayüzü tıpkı türevleri gibi olan uygulamada klasik sarı taksi, Volkswagen Passat ve Tesla Model S gibi araçların olacağı turkuaz taksi ve VIP sayılabilecek siyah taksi uygulamaları olacak.

Cep telefonu ve mail adresiniz ile üye olduğunuz sistemde kredi kartı bilgileri saklama konusunda Turkcell’in PayCell sistemi ile anlaşılmış. Yani kart bilgileriniz PayCell bünyesinde güvenle saklanıyor olacak ve ödemeleriniz PayCell’in sistemi üzerinden kolayca yapılabilecek.

Fiyatlandırma

Fiyatlandırma için biraz önce bahsettiğim gibi 3 farklı araç türü barındıran iTaksi;

Klasik sarı taksilerde 4 TL açılış ücreti, 100m’de 0.25 TL ücretlendirme ve minimum 10 TL ücretlendirme

Turkuaz taksilerde 4,6 TL açılış ücreti, 100m’de 0.28 TL ücretlendirme ve minimum 11,5 TL ücretlendirme

Siyah taksilerde ise 8 TL açılış ücreti, 100m’de 0.50 TL ücretlendirme ve minimum 20 TL ücretlendirme

şeklinde bir fiyatlandırmaya sahip olacak. Bakalım iTaksi ile beraber BiTaksi ve Uber gibi hizmetlerde ne gibi gelişmeler göreceğiz.