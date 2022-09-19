Hyundai ve Iveco, IAA Transportation 2022‘de Güney Koreli otomobil üreticisinin hidrojen yakıt hücreli minibüsü eDaily Fuel Cell Electric Vehicle’ı tanıtacak. Söz konusu aracın seri üretime geçip geçmeyeceği ve geçecekse ne zaman geçeceği henüz bilinmiyor.

eDaily FCEV, 90kW hidrojen yakıt hücresi sistemi ve 140kW elektrik motoru ile donatılmıştır. Hyundai hücresinin altı ayrı hidrojen tankı toplamda 12 kilogram hidrojen kapasitesine sahip. Bu da minibüse 350 kilometrelik bir menzil kazandıracak ve 15 dakika içinde yakıt ikmali yapabilmesini sağlayacaktır. Minibüs ile 3 tona kadar yük taşınabilmektedir. Aracın aküsü, İtalyan Iveco’nun bir yan kuruluşu olan FPT Industrial tarafından tedarik ediliyor.

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Prototip elektrikli minibüs, Hyundai ve Iveco arasındaki ortaklıktan doğan ilk somut üründür. Bu yılın başlarında bu işbirliği duyurulmuştu, ancak o zaman odak noktası Hyundai HTWO’nun hidrojen yakıt hücresi sistemlerine sahip Iveco’nun elektrikli otobüsleriydi. İkinci şirket uzun süredir hidrojenle çalışan araçlar üzerinde çalışıyor, ağırlıklı olarak ulaşım sektörüne odaklanıyor ve ara sıra binek araçlara da giriyor.