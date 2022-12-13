Hyundai, “N e-shift” adı verilen sanal bir çift kavramalı şanzıman ile gelecekteki Ioniq 5N’i piyasaya sürmeyi planlıyor. N e-shift herhangi bir performans avantajı sağlamaması dışında, bir ICE aracında gerçek bir DCT’yi taklit ediyor. Hyundai’a göre her şey hissetmekle ilgili.

N e-shift, örneğin i30 N gibi Hyundai serisinden benzinle çalışan bir N modelini kullandığınızı hissetmek için tasarlandı. Şirket, gerçek bir benzinli motorun sesine yaklaşmak için dahili ve harici hoparlörler kullandı. Bunlar, gerçek bir debriyajdan aldığınız vites küçültme titreşimlerini ve sarsıntıları taklit eden sözde titreşim motorlarıyla eşleştirildi.

Bazı özelleştirme seçenekleri de bekleniyor. Farklı ses profilleri uygulayabilir veya kendi profillerinizi oluşturabilirsiniz çünkü her ses diğerleriyle karıştırılıp eşleştirilebilecek. Örneğin, devir sınırlayıcının sesini seçebilirsiniz. Güncellemeler muhtemelen gelecekte daha fazla ses seçeneği getirecek.

Ar-Ge ekibi bu proje üzerinde beş yıldır çalışıyor ve proje ince ayar aşamasında. 2023’ün sonu veya 2024’ün başlarında yapılması planlanan Ioniq 5 N sürümü için tam zamanında hazır olması gerekiyor.