Aksesuar
HyperX Alloy Origins CoreTenkeyless RGB piyasaya çıkıyor
HyperX, ödüllü klavye serisine HyperX Alloy Origins™ Core adlı yeni bir üye daha ekliyor. Performans ve uzun ömür için üretilen ve HyperX Red mekanik anahtarlara sahip olan yeni klavye, daha kısa çalıştırma noktasına ve 80 milyon tıklama oranına sahip.
Alloy Origins Core, en üst düzey fare hareketi için yerden tasarruf sağlayan tenkeyless düzeniyle masaüstü alanınızı en üst düzeye çıkarıyor. Klavye, parlak aydınlatma efektleriyle daha parlak aydınlatma için RGB tuşlara ve ister gece ister gündüz olsun, oyun performansınızı geliştirmek için beş ayarlanabilir parlaklık seviyesine sahip. Daha fazla dayanıklılık, sağlamlık ve esneklik için Alloy Origins Core’da havacılık standartlarında bir alüminyum gövde yer alıyor. Klavyenin USB Type-C – USB Type-A aktarma sağlayan ara kablosu çıkarılabiliyor.
HyperX Alloy Origins CoreTenkeyless neler sunuyor?
“HyperX olarak HyperX’in Red mekanik anahtarlarına sahip yeni Alloy Origins Core’u sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz” diyen HyperX Klavye Ürün Müdürü Jennifer Ishii, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Alloy Origins Core, özellikle TKL klavyeleri tercih eden oyunculara yüksek performans sunan, tenkeyless RGB klavye seçeneği olarak üretildi.”
Alloy Origins Core’da bulunan Özel Oyun Modu ile kullanıcılar hangi tuşların çalışıp çalışmayacağına karar verebiliyor. Atanan makro tuşları makro arşivine kaydedilebiliyor. Kullanıcılar kendilerine en uygun pozisyonu bulmak için üç farklı açıdan birini seçebiliyor. HyperX NGENUITY yazılımı ile donatılan Alloy Origins Core, basit kişiselleştirilebilir tuş başına aydınlatma efektleri dahil, aydınlatma ve makrolar için gelişmiş özelleştirme özellikleri sunuyor.* Kullanıcılar HyperX Ngenuity yazılımıyla, üç adet Alloy Origins Core profilini dahili belleğe kaydedip istedikleri yerde kullanabiliyor. Üründe %100 anti-ghosting ve tam N-key rollover gibi özellikler de bulunuyor.
Alloy Origins Core Mekanik Oyuncu Klavyesi Özellikleri:
- Anahtar: HyperX Red Anahtarı
- Tür: Mekanik
- Arka Aydınlatma: DIP RGB LED
- Işık efektleri: Her tuşta RGB aydınlatma* ve 5 parlaklık seviyesi.
- Dahili bellek: 3 profil
- Bağlantı türü: USB Type-C – USB Type-A
- Anti-ghosting: %100 anti-ghosting
- Tuş geçişi: N-tuş modu
- LED göstergesi: Evet
- Media kontrolleri: Evet
- Oyun Modu: Evet
- İşletim sistemi uyumu: Windows® 10, 8.1, 8, 7
HyperX Red Anahtar Özellikleri:
- Anahtar: HyperX Red Anahtarı
- Çalışma Şekli: Doğrusal
- Çalıştırma Gücü: 45g
- Tuş Vuruş Mesafesi: 1,8 mm
- Toplam Basma Mesafesi: 3,8 mm
- Kullanım Ömrü (Tuş basma sayısı): 80 milyon
Kablo:
- Tür: Ayrılabilir, Örgülü
- Uzunluk: 1,8 m
Boyutlar:
- Genişlik: 360.0 mm
- Derinlik: 132.5 mm
- Yükseklik: 34.5 mm
- Ağırlık (Klavye ve kablo):900 g
*Her tuştaki RGB aydınlatma HyperX NGENUITY yazılımı ile ayarlanabilir.
Aksesuar
Samsung 25W hızlı şarj destekli powerbank üzerinde çalışıyor
Samsung 25W hızlı şarj destekli powerbank üzerinde çalışıyor. Powerbankin en dikkat çekici özelliği ise USB üzerinden 25W hızlı şarjı desteklemesi.
İlginizi çekebilir: OnePlus Concept One, CES 2020’de tanıtılacak!
Samsung, Note 10 serisi ile 25W ve 45W hızlı şarjı kullanıcılara sunmuştu. Şimdi ise, taşınabilir hızlı şarj imkanı ile kullanıcıların işini daha da kolaylaştırmaya hazırlanıyor. 10000 miliamperlik kapasiteye sahip olacak yeni powerbank, 25W hızlı şarjı USB üzerinden destekleyecek. Sızan fotoğrafta 2 adet USB-C portu gözükmekte. Bu portlandan birinin powerbanki şarj ettiği, diğerinin de hızlı şarj özelliğiyle bağlanan cihazları şarj ettiği düşünülüyor. Ancak bu 2 port da her 2 işlevi de görebilir. Cevabı beklenen sorulardan biri de bu portların kullanım olanakları. Powerbankte sadece USB-C portunun bulunması, telefonları 25W şarj edebildiği gibi kendisinin de 25W hızlı şarjı destekleyebileceğinin bir işareti. Ayrıca fotoğrafta görüldüğü üzere powerbankin üzerinde bir kablosuz şarj pedi de bulunmakta. Ancak kablosuz şarjın 15W değerini geçmesi zor gözüküyor.
Powerbankin çıkış tarihine dair net bir bilgi bulunmasa da Şubat ayında gelecek Galaxy S amiral gemisi serisinin yeni telefonu ile beraber piyasaya çıkması şaşırtıcı olmayacaktır.
Aksesuar
Xiaomi Mi Rabbit Watch 2S: Çocuklar için akıllı saat!
Xiaomi, Mi Watch serisini çıkardıktan kısa bir süre sonra çocuklara özel bir akıllı saati daha satışa çıkardı. Xiaomi Mi Rabbit Watch 2S olarak adlandırılan akıllı saat bugün itibari ile Çin’de satışa çıktı.
İlginizi çekebilir: Zenfone 5Z için Android 10 güncellemesi yayınlandı
Xiaomi, Mi Watch serisine yeni modelini daha ekledi. Mi Rabbit Watch 2S olarak adlandırılan model çocuklara özel olarak karşımıza çıkıyor. 44 gram ağırlığa sahip akıllı saat, çocukların kullanımı için özelleştirilmiş bir menüye ve basit özelliklere sahip.
Mi Rabbit, 1.3 inçlik 240 x 240 piksel ekranı ile karşıma çıkarken, ekranda kullanılan panel ise AMOLED. Çocukların hırçın kullanımına uygun olarak geliştirilen saat, plastik bir yapıya, suya ve toza dayanabilen bir gövdeye sahip. nano-SIM kullanımı ile hücresel ağlara erişebilen saat, Wi-Fi ve GPS bağlantısına da sahip. 600 mAh büyüklüğündeki bataryası ile 7 gün gibi bir uzun kullanıma sahip. Bu şekilde çocuklarınız sürekli akıllı saati şarj etmek zorunda kalmayacak. Ayrıca bu saat içinde ebeveyn kontrolünün bulunduğunu da söylemeden geçmeyelim.
Aksesuar
En iyi powerbank modelleri hangileri?
En iyi powerbank modelleri dediğimizde hangi markaların hangi ürünleri öne çıkıyor? Powerbank alırken nelere dikkat etmeli? Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını bu makalemizde vermeye çalışacağız.
Not: Bu içerik MediaMarkt sponsorluğunda yayınlanmıştır.
Powerbank nedir? Powerbank alırken nelere dikkat etmeli?
Günümüzde başta akıllı telefonlar olmak üzere kullandığımız pek çok teknolojik ürünün pil ömrü bize yetmeyebiliyor. Powerbank’ler sayesinde, nerede olursak olalım ürünlerimizi şarj edebiliyoruz ve “eyvah, şarjım bitecek” korkusunu duymuyoruz.
Powerbank satın alırken ihtiyaçlarınıza göre belirlemeniz gereken bazı kriterler var. Bu kriterlerden ilki tabii ki tercih edeceğiniz modelin batarya kapasitesi. Şu anda 2000 mAh’den 20.000 mAh’e kadar değişen birçok farklı seçenek görebiliyoruz. Bu noktada satın alma kararı verirken akıllı telefonunuzu birden fazla kez şarj edebilecek yüksek kapasiteli bir ürün mü istiyorsunuz, yoksa nispeten küçük ve taşıması kolay ancak kapasite anlamında daha düşük bir model mi istiyorsunuz buna karar vermelisiniz. Bizim tavsiyemiz günümüzün akıllı telefonlarını da düşündüğümüzde 10.000 mAh ila 20.000 mAh arasında bir tercih yapmak doğru olacaktır.
Kapasite dışında ihtiyacınız olabilecek bazı ek özellikleri de göz önünde bulundurmanız fayda var. Örneğin bazı modellerden birden fazla USB çıkışı yer alıyor ve bu sayede aynı anda birden fazla cihazı şarj edebiliyorsunuz. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa, bu kriteri göz önünde bulundurmak faydalı olabilir. Powerbank satın alırken belki de en önemli konulardan bir diğeri şarj ederken sunulan çıkış gücü. Bu, powerbank’in akıllı telefonunuzu veya tabletinizi ne kadar hızlı şarj edeceğini gösterir. Ayrıca bazı modellerde QuickCharge 2.0 veya Samsung’un hızlı şarj teknolojisine destek sağlanır ve buna uyumlu bir modelde çok daha hızlı şarj gerçekleştirilir.
En iyi powerbank modelleri hangileri?
Samsung 10000 mAh EB-U1200CSEGWW
Samsung’un 10.000 mAh kapasiteli bu powerbank modeli, hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj sunuyor olmasıyla rakiplerinden sıyrılıyor. Ürünün üzerinde QC 2.0 destekli ve 15W maksimum çıkış gücü sunan iki adet USB çıkışı yer alıyor. Bu sayede aynı anda iki farklı cihazı kablolu olarak şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca modelin üzerinde Qi hızlı kablosuz şarj destekleyen bir pad yer alıyor. Böylece Qi şarj destekli akıllı telefonlarınızı veya akıllı saat gibi giyilebilir teknolojileri de hızlıca şarj edebiliyorsunuz.
Ürünü satın almak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz
ANKER PowerCore Select
Satın alacağı modelde hızlı şarja ihtiyaç duyanlara hitap eden model, 12W + 10W olmak üzere iki USB çıkışı sunuyor. Bu sayede aynı anda iki cihazı, normalden daha hızlı bir şekilde şarj edebilmek mümkün oluyor.
Tasarımsal açıdan 10.000 mAh kapasitesine oranla makul bir boyutta olan ve taşıması kolay olan PowerCore Select modelinin üzerinde, kapasite durumunu gösteren LED aydınlatmalar bulunuyor. Bu LED aydınlatmalarla birlikte, ürünün doluluk oranını görebiliyorsunuz.
Ürünü satın almak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz
PHILIPS DLP1710C
98 TL’lik satış fiyatıyla öne çıkan Philips DLP1710C modeli, hem oldukça şık hem de kompakt bir powerbank. Listemizdeki diğer modellerde olduğu gibi ürünün üzerinde çift USB girişi bulunuyor ve aynı anda şarja imkan sağlıyor. Ayrıca bu çıkışların her ikisinin de 5V 2A hızlı şarj sunuyor olması da bir hayli önemli.
Ürünü satın almak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz
TTEC 2BB157S
Normalden daha yüksek bir kapasiteye ihtiyaç duyan kullanıcılara hitap eden ürün, 20.000 mAh kapasitesiyle öne çıkıyor. Modelde yer alan çift USB sayesinde, aynı anda iki cihazı birden şarj etmek mümkün. Ayrıca üst bölümde yine şarj durumunu gösteren LED aydınlatmalara yer verilmiş. Bu arada sözünü ettiğimiz USB çıkışlarınıdan bir tanesi 2.1A, diğeri ise 5V-1A olarak sıralanıyor. Cihazın kendisini şarj eden microUSB bağlantısı ise 5V/2A üzerinden güç alıyor.