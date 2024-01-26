Xiaomi, kullanıcılarına daha üst düzey bir deneyim sunmak amacıyla HyperOS güncellemesinin özel bir sürümünü akıllı telefonlarına getirmeye hazırlanıyor. Bu özel sürüm, yeni bir kullanıcı arayüzü ve özel animasyonlarla kullanıcılara akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Şirket, yeni güncellemesinin beş farklı modelle geleceğini duyurarak heyecan yaratıyor.

İçindekiler Yakında HyperOS Güncellemesi Alacak Modeller

Yakında HyperOS Güncellemesi Alacak Modeller

Xiaomi’nin yeni güncellemesi, POCO F3 (Redmi K40), Xiaomi 12X, Redmi Note 12 Pro 4G, Redmi Note 11 Pro+ 5G ve Redmi Note 11 modellerine ulaşacak. Ancak, bu güncellemenin Android 14 yerine Android 13 tabanlı olacağını belirtmek önemlidir. Her ne kadar Android 14 güncellemesi alınamayacak olsa da, kullanıcılar HyperOS’un üstün kararlılığından faydalanacaklar.

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Xiaomi, güncellemelerini dikkatlice test etme politikasını sürdürüyor. Bugün itibariyle, POCO F3 (Redmi K40), Xiaomi 12X, Redmi Note 12 Pro 4G, Redmi Note 11 Pro+ 5G ve Redmi Note 11 modellerinin HyperOS güncellemesini alacakları belirlendi. Ancak, her modelin güncelleme alış sürecinde bazı farklılıklar olacak.

Xiaomi 12X: OS1.0.2.0.TLDCNXM (ruh)

Redmi Note 12 Pro 4G: OS1.0.2.0.THGMIXM (sweet_k6a)

Redmi Note 11 Pro+ 5G: OS1.0.1.0.TKTCNXM (çok)

Redmi Not 11: OS1.0.1.0.TGCMIXM (özellikler)

POCO F3 (Redmi K40): OS1.0.2.0.TKHCNXM (alioth)

Xiaomi 12X, POCO F3 ve Redmi Note 11 Pro+ 5G modelleri, güncellemeyi ilk olarak Çin bölgesinde alacaklar. Redmi Note 12 Pro 4G, yeni güncellemeyi alacak ve ilk Global ROM’daki kullanıcılara HyperOS’u sunacak. Güncelleme Android 13 tabanlı olacak ve bu cihazlara Android 14 güncellemesi sunulmayacak. Snapdragon 870 işlemcili telefonların, yeni güncellemesini bu ay sonuna kadar almaya başlaması bekleniyor.

Xiaomi’nin bu HyperOS güncellemesiyle kullanıcılara sunacağı yeni özellikler ve deneyim, şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi. Kullanıcılar, güncellemenin kendilerine getireceği yenilikleri ve iyileştirmeleri sabırsızlıkla bekliyor.