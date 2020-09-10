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HWP ofisinde 1 gün nasıl geçiyor? (Realme C11 ile gerçek pil testi)
Bu videoda hem HWP ofisindeki bir günü vLog formatında ekranlarınıza getiriyor hem de Realme C11 için gerçek zamanlı bir test yapıyoruz. Bakalım HWP ofisinde Kerem’in çektiği vLog ile bir gün nasıl çekiyor?
Realme C11 pil testini nasıl yaptık?
Bildiğiniz gibi Realme C11, pili ile iddialı bir akıllı telefon. Zira cihazın içerisinde 5000 mAh kapasiteli bir pil yer alıyor. Bu videoda, %100 seviyesinde başladığımız gün sonrasında Kerem tüm gün boyunca Realme C11’i kullandı ve adım adım pilin durumunu sizlere gösterdi. Ayrıca testin daha da anlamlı olması adına PUBG Mobile gibi oyun testini de videoya ekledik.
Telefonun saat saat kullanılan pil ve ekran açık süresiyle birlikte sunduğu performansı videomuzdan izleyebilirsiniz.
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OPPO WATCH ön inceleme! | Android akıllı saat!
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15 gün KATLANABİLİR telefon kullanmak (VIDEO)
Birkaç Cuma Raporu öncesinde duyurusunu yaptığımız gibi Ersin, yeni bir teknoloji olmasından dolayı kullanmak istediği Mate XS‘i Huawei‘den istemiş ve bir süreliğine kullanmaya başlamıştı. Bu videoda geçen 15 günlük süreden sonra Huawei Mate XS kullanmak nasıl bir deneyim yaşattı sorusunu cevaplandırdık.
Huawei Mate XS özellikleri ve fiyatı
Cihazın ülkemizdeki satış fiyatı 29.999 TL. Telefonun kutusundan katlanabilir yapıya uygun dizayn edilmiş bir adet kılıfımız, Type-C kablomuz, Type-C girişli kulak içi kulaklığımız ve 65W’lık hızlı şarj adaptörümüz çıkıyor. Özellik tarafında tabii ki ilk bahsetmemiz gereken konu katlanabilir yapı. Katlanmış hali ile Huawei Mate Xs, 6,6 inç ana ekrana ve 6,38 inç ikincil ekrana sahip çift ekranlı akıllı telefon moduna geçiyor. Açıldığında bu sayede, 8 inçlik bir tablet haline geliyor.
Kirin 990 5G SoC, daha iyi verimlilik ve daha az ısınma ile aynı anda güçlü performans verirken 5G bağlantısı sunmasını sağlayan entegre bir 5G modem içeriyor. Böylece 2G, 3G, 4G ve 5G NSA ve SA’yı destekleyen SoC, tam 5G spektrumunu ve 5G + 4G Çift SIM Kart Bekleme modunu destekleyerek dünyanın her yerindeki her şebekede çalışma garantisi veriyor. Fakat, ülkemizde henüz 5G desteği bulunuyor.
Huawei Mate Xs’in kamera tarafında ise, kenar çubuğu boyunca dikey bir diziye yerleştirilen SuperSensing Leica Quad Kamera sistemi, 40MP ana kamera (geniş açılı, f / 1.8), 16MP ultra geniş açılı kamera (f / 2.2), 8MP telefoto kamera (f / 2.4 , OIS) ve 3D Derinlik Algılama Kamerası içeriyor.
Kamera sistemi, sabit çekimleri ve 30X’e kadar hibrit zoom için OIS ve AI Görüntü Sabitleme kombinasyonunu destekliyor. Yeni kamera seti, düşük ışıklı ortamlarda fotoğraflar çekmek için 204800’e kadar ISO desteği sunuyor.
Sizin Yorumunuz
iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)
Sizin Yorumunuz serimizin iPhone 12 gelmek üzere iken yeni konuğu iPhone 11 telefonuyla Mahmut Cırık oldu. Bakalım Mahmut, nasıl bir kullanıcı deneyimi paylaşacak?
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iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)
Mahmut daha önce de Sizin Yorumunuz serimize katılarak iPhone 8 Plus deneyimini anlatmıştı. O videoya da https://youtu.be/BZT6c-2Y0V8 adresinden ulaşabilirsiniz.