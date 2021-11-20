HWP | Nesini Seviyorsunuz? #7

Markaların yaptıklarını ve beğenilen yanlarını konuştuğumuz seri olan Nesini Seviyorsunuz’da bu sefer HWP’yi (Hardware Plus) konuştuk. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

00:00 Giriş

2:44 HWP’nin objektif olması, takipçilerine değer vermesi ve yapılan işe saygı duyması

5:56 Bazı takipçileri, özellikle uzun süredir takip eden takipçileri, isim isim bilmeniz sizi takip eden insanlara verdiğiniz önemi gösteriyor. Severek takip ediyoruz.

10:44 Ersin Akman’ın en dürüst yayıncı olması ve ekibinin de bu yönde yetiştirmesi. Sayesinde tombik yayıncıların yalanlarından korunuyoruz.

18:42 Sade ve temiz olmasını, ürünleri şeffaf bir şekilde incelenmesi, son olarakta yalan yanlış içerik üretmemenizi seviyorum.

19:11 Eğilip bükülmüyorlar. Herkese şartları eşit. Ürünleri abartmıyor, üreticiden önce tüketiciyi düşünüyorlar. İzlenme kaygısı gütmeyen başlıklar atıyor. Ayrıca ofisleri de çok güzel.

23:29 Kaliteli ses + görüntü + içerik= HWP

26:16 Ersin abinin konuşma tonunu kitap okurken veya kendi kendime bir şeyler düşünürken kafamın içindeki ses hep Ersin abinin sesi oluyor, öyle bir takıldı ki çıkmıyor.

27:35 Değişen çalışanlara rağmen kaliteyi koruma çabasını, yeni jenerasyona geçebilmesini seviyoruz.

28:55 Poco reisin Eren’in ve Dilşah’ın birbirleri ile olan atışmaları, anlaşılır dille ürün incelemeleri, en önemlisi teknolojik bilgi edinirken gülebilmeyi seviyorum bu kanalda.

31:24 Tüm HWP ekibinin her konuya objektif bir şekilde yaklaşmasını, firmalarda para almak yerine firmayı her şekliyle eleştirmelerini, Dilşah ve Eray’ın tatlı çatışmalarını seviyoruz diyeceğim ama Instagram’da yazmanın bir sınırı yoksa acilen sınır koymalılar yoksa “HWP’nin Nesini Seviyorsunuz Sorusunun” cevabına sonsuza kadar madde eklemem gerekecek.

32:14 Ersin abinin tarafsız, cesur ve bilgilendirici konuşmaları, Aydoğan’ın soru işareti bırakmayan incelemeleri, Dilşah’ın sempatisi ve sıkmayacak tarzda diksiyonu ve Eren’in sade ve güzel anlatımıyla birbirinizi tamamlayan harika bir ekipsiniz, iyi ki varsınız.

34:01 Nesini Seviyorsunuz serisi gibi eğlenceli ve farklı içerikler yapıyor olması.

35:06 Ersin usta doğru sözlerine seviyorum ondan bir şeyler öğrenmek güzel. 5 yıldır onu takip ediyorum selamlar olsun ona Almanya’dan.

36:55 Buraya sığmaz! Ama özetle tartışmasız şekilde Cuma Raporu en iyi teknoloji gündem programı. Ersin Akman hocamın yorumları hedefi tam 12’den vuruyor. Aydoğan Aykanat abinin inceleme videoları… HWP’nin en iyi video serileri: Cuma Raporu, Sizin Yorumunuz Sorun Söyleyelim, Markalara Sorun…

38:17 Bizim mekanımız hissini yaşadığımız platform. Yani yeni gelen de eski kalan da hep samimi ve hoş bir birliktelik.

40:13 Ben HWP’yi izlerken kanalın her zaman doğru söyleyeceğinden emin olarak izliyorum. Başta Ersin Abi olmak üzere tüm kanal çalışanlarının alakalı ve yardımsever olmasını seviyorum. Sadece bir teknoloji kanlalı değill, bir aile gibi olduk izleyici olarak. Ayrıca bazı teknoloji kanallarında hemcinslerime karşı ön yargııloı paylaşımlar ve söylemler gördüm. Kadınlar sanki teknolojiden hiç anlamazmış gibi ama HWP’de asla böyle bir şeye rastlamadım. Bu benim için çok önemli.

45:35 Sert eleştirmekten çekinmeyen Ersin Akman’ı uzun zamandır videolarını severek izlediğimiz Aydoğan’ı, takıma farklı hava katan Eray’ı, Eren’, Dilşah’ı, videolarda görmediğimiz ama kamera arkasında yoğun şekilde çalışan teknik ekibi olduğu için seviyoruz.

45:00 Son kullanıcıyı düşünmesi, marka iş birliği bile olsa ürünün hem iyi hem kötü yanlarını söylemesi.

46:48 Gazete ve dergilerin yaygın olduğu zamanlarda yayınladığınız aylık dergiler sayesinde teknolojiyi sizin sayenizde takip edebilmeyi seviyordum.(Ahhh nerede o eski günler.)

50:44 Ambargolara rağmen çatır çatır video çekip, iyiye iyi, kötüye kötü demesi bize güven veriyor. “1 saat PUBG oynadık, şarjımız azalmadı (!)” gibi tabirler kullanmıyor.

55:00 Dürüstlük pahalı bir mülktür, tombik insalarda bulunmaz diyebilmesini. Twitter’da sessizze aldığı oğlu bile olsa geri açmamasını.