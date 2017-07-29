HWA GAMING, League of Legends Yükselme Ligi Şampiyonu Oldu

HWA GAMING, rakibi Beşiktaş’ı League of Legends Yükselme Ligi Finali’nde 3-0’lık skorla mağlup ederek Yükselme Ligi Şampiyonu oldu.

HWA GAMING bu galibiyetle beraber önümüzdeki mevsim tekrardan League of Legends Şampiyonluk Ligi’nde yer almaya hak kazandı. Beşiktaş ise bu şansı Şampiyonluk Ligi Elemeleri’ne bıraktı.

5 maç üzerinden oynanan final maçında 3-0’lık skor elde eden HWA, Yükselme Ligi Yaz Mevsimi Şampiyonu oldu. İkinci sırada yer alan Beşiktaş ile üçüncü sırada yer alan OYUNHİZMETLERİ E-SPOR KULÜBÜ, Şampiyonluk Ligi’nde yer alabilmek için Şampiyonluk Ligi Elemeleri’nde yer alacak.

Şampiyonluk Ligi Elemeleri’nde Beşiktaş’ın rakibi ligi 7. bitiren takım olacak. OYUNHİZMETLERİ E-SPOR KULÜBÜ ise mevsim finallerinde 6. sırada yer alan takımla eşleşecek. Her iki takımın da rakiplerin önümüzdeki günlerde belli olacak.