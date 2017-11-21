Humble Bundle’dan Bir Ücretsiz Oyun Daha!

IGN’in satın alması sonrasında bedava oyun dağıtım sıklığını arttıran Humble Bundle, bu sefer de Brütal Legend isimli oyunu ücretsiz sunuyor.

Humble Bundle hem uygun fiyata sunduğu oyun paketleri, hem yardım kuruluşlarına yapılan destek hem de ücretsiz verdiği oyunlar ile başlı başına önemli bir platform haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Killer Is Dead – Nightmare Edition isimli oyunu ücretsiz sunan HB, bu sefer de Brütal Legend isimli oyunu sunuyor.

Aksiyon-macera türündeki ve metal müzik odaklı olan oyun, 2013 yılında çıkmış ve içerisinde metal ve rock müzik efsaneleri Jack Black, Rob Halford, Lemmy Kilmister ve Ozzy Ozbourne gibi isimleri barındırması ile ilgi görüyor. Steam’de şu anda 24TL’ye satışta olan oyunu ücretsiz olarak indirmek için buradaki bağlantıdan oyuna sahip olabilirsiniz.