Hugo Barra, Xiaomi’den Ayrılarak Palo Alto’ya Geri Dönüyor

Xiaomi’nin limitlerini aşmasını sağlayarak Çin’in ötesine geçmesini sağlayan isim olan Hugo Barra şirketten ayrılacağını açıkladı.

Hugo Barra önümüzdeki ay Çin’in yeni yılından sonra ofisten ayrılacak ve Silicon Valley’nin yolunu tutacak. Barra, Xiaomi’ye 2013 yılında geçmeden önce Google’da Android ürün yönetimi bölümünün başkan yardımcısıydı.

Barra’nın Çin merkezli şirkete çok şey kattığı yadsınamaz bir gerçek. Kendisinden önce Xiaomi, Apple taklitçisi olarak anılırken şimdi kendi tasarımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Hatta geçen yıl duyurulan fütüristik modeli Mi Mix çerçevesiz oluşuyla küçük bir devrim bile yarattı diyebiliriz.

Xiaomi’de Barra’nın yerine geçecek olan isim ise şirketin şu anki baş müdür yardımcısı Xiang Wang. Wang şirketin uluslararası büyüme politikalarını yönetecek. Bir süredir firma bu yönde çalışmalar yapıyor çünkü Çin’de ki pazar durumu sabit bir şekilde azalmakta. 2016 yılında em büyük 5 üretici listesine girmedi. Hatta IDC’nin yayınladığı son market raporlarında da Xiaomi yer almıyor.