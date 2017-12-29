Huawei’nin Yeni Telefonu V10’un Özellikleri Ortaya Çıktı

Mate 10 serisi ile gönülleri fetheden Huawei şimdi de alt modeli V10 serisi ile kullanıcı gamını genişletmeyi planlıyor.

Mate 10 gamı ile muhteşem serisine devam eden Çinli Huawei şimdi de alt markası olan V serisini güncellemeye koyuldu. Firmanın Mate 10 serisinden sonra daha alt seviyede güçlü telefon arayan kullanıcılara yönelik V10 akıllı telefonları için TEENA’dan onayını aldı.

TEENA’nın sitesinde kendisini gösteren Huawei V10 listelendiği özelliklerine göre 5.99 inç FullView ekrana ve Full HD+ çözünürlüğe sahip olacak. İçerisinde Kirin 970 işlemci yongası bulunacak cihazda 6GB bellek ve 64/128 GB depolama seçenekleri bulunacak. Kamera kısmında ise arkada 16+20 MP çift kamera, önde ise 13 MP kamera bulunacak. Telefonun höparlörleri ön kısımda yer alacak.