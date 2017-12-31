Huawei’nin Üç Arka Kameralı P20, P20 Plus ve P20 Pro Modelleri Ortaya Çıktı!

Son dönemde özellikle kamera tarafında Leica ile muhteşem işler çıkaran Huawei, 2018 yılında P20 ile bambaşka bir deneyim vadedecek gibi görünüyor.

Huawei, 2017 yılını genel olarak oldukça başarılı geçirmiş oldu. P10 ve Mate 10 serisi başta olmak üzere genel anlamda başarılı cihazlar ortaya koyan firma, 2018 yılında ise farklı arayışlar içerisinde. Leica ile muhteşem işbirliği sonucunda iki yıldır çok iyi kamera deneyimi vadeden Huawei’nin tepe modelleri, bu önümüzdeki yılda bambaşka bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Ortaya çıkan detaylara göre P20 modeli üç farklı versiyona sahip olacak ve bu P20, P20 Plus ve P20 Pro model adlarını taşıyan telefonlarda en dikkat çekici detay ise arka tarafa yerleştirilen 3 kamera olacak. Evet, firmalar iki kameralı deneyimi benimserken Huawei arkayı üçlüyor.

Yukarıda görülebileceği gibi üç versiyonda da üç farklı kamera konumlandırması yapacak olan firma, P20 ve P20 Plus modellerinde parmak izi tarayıcısını yine önde konumlandırırken, P20 Pro’da ise arka tarafta olacak. Üç kamera ve flaş sebebi ile ve dik konumlandırılması neticesinde bu tarayıcının iyice telefonun orta tarafına geleceği ve böylece oldukça ulaşılabilir bir konumda olacağı görülüyor.

Beklentiler ve ortaya çıkan detaylara göre Kirin 975, 6 GB bellek ve 64 GB depolama detayları ile gelecek olan P20 ailesini Mobil Dünya Kongresi (MWC 2018) ile göreceğiz.