Huawei, tüketici elektroniği pazarındaki liderliğini teyit ederken, sürekli inovasyon ve dijital dünyayı dünyadaki her kişiye, aileye ve kuruluşa ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Huawei, daha yenilikçi ürünler yaratmak için durmaksızın teknolojik ilerlemelere odaklanarak araştırma, geliştirme ve inovasyona yoğun yatırım yapmaya devam ediyor. Şirketin Avrupa’da Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç, Belçika ve Polonya dahil olmak üzere 20 araştırma merkezi bulunuyor. HUAWEI aynı zamanda Avrupa Patent Ofisi’ndeki (EPO) en önemli patent başvuru sahibi: Şirket, bir önceki yıla göre %27’den fazla bir artışla 4.505 patent başvurusunda bulundu.

Üst düzey fotoğrafçılık deneyimi için teknolojik atılımlarıyla Huawei P Serisi, 15 milyondan fazla Avrupalı kullanıcı için fotoğrafçılık inovasyonu ve olağanüstü tasarımla eşanlamlı. Yıllar boyunca HUAWEI P serisinin gelişmiş fotoğrafçılık özellikleri, birçok meraklıya bir sonraki fotoğrafçılık ustaları olma imkanı verdi.

P60 Pro, DXOMARK sıralama tarihinde en yüksek puana sahip 1 numaralı akıllı telefon oldu. HUAWEI P60 Pro, 156 puanlık olağanüstü puanıyla, üstün genel performansı ve fotoğrafçılık özellikleriyle öne çıkıyor ve şu anda piyasada bulunan en gelişmiş fotoğrafçılık akıllı telefonu haline geliyor. Prestijli portal, en yeni Huawei amiral gemisinin hem teknik hem de fotoğrafçılık yeteneklerini çok övdü.

Yeni amiral gemisi akıllı telefon, optik sistemler ve estetik tasarım açısından P Serisi’nin mirasını devralıyor. Cihaz tümüyle yenilenmiş bir optik sisteme sahip ve sektörde Çoklu Lens Gruplu Ultra Aydınlatmalı Telefoto Kamera ile donatılmış ilk cihaz olma özelliğini taşıyor. Akıllı telefon doğadan ilham alıyor ve arka panellerinde sektörün ilk İnci Doku Tasarımı ile modern estetiği yeniden yorumluyor. Rococo Pearl, aydınlatıcı ve parlak bir etki yaratmak için doğal mineral inci tozunu akıllı telefona dahil ederek benzersiz bir doğal doku elde ediyor. HUAWEI P60 Pro, dayanıklılığı ile de öne çıkıyor. HUAWEI’ye özgü dayanıklı Kunlun Glass panelli yeni Quad-Curve Display’i benimsiyor, bu da dayanıklılığı önemli ölçüde geliştiriyor ve düşme direncini artırıyor.

HUAWEI P60 Pro İnci Beyazı ve siyah versiyonları 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip, 39.999 TL HUAWEI Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuluyor. Huawei akıllı telefonun yanında, 2.999 TL değerindeki FreeBuds 5 hediye ediliyor. Lansmana özel 500 TL sepet indirimi uygulanan modelde ayrıca 1.000 TL’lik daha indirim kuponu tanımlandı. HUAWEI Online Mağaza üzerinden kullanılabilecek indirim kodu: AP60PRO1000HW

HUAWEI, katlanabilir akıllı cep telefonları pazarında bir teknoloji lideri ve en yeni HUAWEI Mate X3, katlanabilir akıllı telefonlarda yeni bir çağın önünü açıyor. HUAWEI Mate X3, Dünyanın En İnce ve En Hafif Büyük Ekranlı Katlanabilir Akıllı Telefonu olup, iç ve dış ekranlar, yeni nesil çok boyutlu menteşe ve görüntüleme sistemi gibi tüm alanlarda geliştirildi.

HUAWEI akıllı telefonlarda her zaman olduğu gibi HUAWEI P60 Pro ve HUAWEI Mate X3, kutudan tam kapsamlı işlevsel uygulamalarla çıkıyor. AppGallery, aylık 580 milyon aktif kullanıcıyı bir araya getiriyor ve şimdi akıllı arama ve çeşitli hizmet yetenekleri ile onlara en sevdikleri uygulamaları bulmaları ve deneyimlemeleri için daha fazla seçenek sunuyor. Sektör ortaklarıyla verimli iş birliklerine bir örnek de küresel mesajlaşma uygulaması Viber ile yapılan iş birliği. Dünya çapında bir milyardan fazla insanı birbirine bağlayan güvenli, özel, eğlenceli bir mesajlaşma ve arama uygulaması olan Viber, AppGallery’ye en yeni katılan büyük markalardan biri.

HUAWEI Mate X3, 69.999 TL fiyat etiketiyle HUAWEI Online Mağaza üzerinden Siyah ve Koyu Yeşil renk seçenekleri ile ön satışa sunuluyor. Satın alan tüketiciler, 9999 TL değerinde Watch Buds, Akıllı Tartı 3 ve 66W Super charger hediye hediye ediliyor.

HUAWEI, kapsamlı akıllı giyilebilir cihazlar paketinde bulunan 24 saat sağlık izleme özelliği ile fiziksel refahı teşvik etmeye devam ediyor. HUAWEI WATCH 4 Serisi, HUAWEI WATCH 4 ve HUAWEI WATCH 4 Pro’yu içeren, her ikisi de WATCH Serisi’nin teknolojisini ve yenilikçiliğini miras alan, ancak sağlık yönetimine daha da odaklanan yeni bir akıllı giyilebilir cihaz serisi.

HUAWEI’nin tek dokunuşla, çok noktalı sağlık takibi sayesinde, kişinin sağlığına dikkat etmesi artık bileğe bir dokunuş kadar kolay. HUAWEI Watch 4, kısa bir süre içinde Huawei Türkiye Online Mağazası’nda ön satışa sunulacak.

HUAWEI ayrıca, estetiği, yenilikleri ve zekayı bir araya getiren ve inanılmaz derecede hafif ve kullanışlı bir mobil form sunan ultra ince, hafif bir dizüstü bilgisayar olan yeni HUAWEI MateBook X Pro’yu ve kullanıcılara ilhamlarını genişletmek ve üretkenliği optimize etmek için sorunsuz bir yol sunan güçlü 13. Nesil Intel Core işlemciye sahip 2,5K geniş ekranlı bir dizüstü bilgisayar olan HUAWEI MateBook 16s’i de tanıttı. Her iki bilgisayar da kısa süre içinde Huawei Türkiye Online Mağazası’nda ön satışa sunulacak.