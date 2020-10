Huawei Watch GT2 Pro inceleme – Neler yeni?

Önümüzdeki ay beta sürümüyle çıkış yapacak olan CoD: Black Ops Cold War PC’leri pek zorlamayacak. Oldukça makul sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyan oyunun beta sürümünün boyutu 45 GB civarında olacak.

Merakla beklenen CoD: Black Ops Cold War önümüzdeki ay beta sürümüyle çıkış yapacak. Oyun, beta sürümüyle dahi diskinizde büyük yer tutacak ancak diğer donanımlar konusunda acımasız olmayacak. Oyunun betası için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (1803 or later)

İşlemci: Intel Core i5 2500k veya dengi AMD işlemci

Grafik Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 2GB / GTX 1650 4GB or AMD Radeon HD 7950

Ram: 8GB RAM

HDD: 45GB disk alanı

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (latest Service Pack)

İşlemci: Intel Core i7 4770k veya dengi AMD işlemci

Grafik Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 Super 6GB or AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

Ram: 16GB RAM

HDD: 45GB disk alanı

Beta sürüm ne zaman oynanabilecek?

Oyunun beta sürümü, ilk beta hafta sonunda, 8 Ekim‘den itibaren erken erişim hakkına sahip PS4 kullanıcılarına sunulacak. Oyunun 2. beta hafta sonunda ise oyunun beta sürümü hem tüm PS4 kullanıcılarına, hem de Xbox ve PC kullanıcılarına sunulacak.