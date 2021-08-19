Giyilebilir Teknoloji
HUAWEI WATCH 3 Türkiye’de satışa sunuldu
HUAWEI, bağımsız bağlantı ve tüm bağlantı senaryolarını destekleyen ve akıllı yaşam deneyimleri sunmak için HarmonyOS 2 işletim sistemiyle donatılan HUAWEI WATCH 3 akıllı saatini Türkiye’de satışa sundu.
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HUAWEI giyilebilir cihazlarda temel olarak yer alan; sağlık uygulamaları, egzersiz izleme özellikleri ve ultra uzun pil ömrünün yanı sıra, HUAWEI WATCH 3’te vücut ısısını algılayan hassasiyetli bir sıcaklık sensörü de yer alıyor. El yıkama ve cihazın düşme durumunu algılama gibi yeni özellikler de sunan Markanın yeni akıllı saatleri, kullanıcıların mekandan bağımsız olarak sportif aktivitelerini ve sağlık verilerini izlemelerini de sağlıyor.
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Klasik saatler kadar estetik
HUAWEI WATCH 3, akıllı saat ve geleneksel saat arasındaki tasarımı estetik bir şekilde dengeliyor. Saat paslanmaz çelik gövdesi, kavisli 3D cam kaplama ve büyük bir ekrandan oluşuyor. Hassasiyetli dokunmatik sensörü ile kullanıcılar görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve menü seçenekleri arasında konforlu bir şekilde geçiş yapabiliyor. HarmonyOS 2 ayrıca, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmak için 3D taç ara yüzünü tamamlayan ızgara tarzı uygulama menüsüne de sahip.
HUAWEI WATCH 3, kullanıcıların akıllı saatlerini kişiselleştirmeleri için farklı seçenekler sunan zengin kayış modellerine sahip. Kullanıcılar ayrıca birçok işlevsel saat kadranı seçeneğiyle akıllı saatlerini tam ihtiyaçları olan şekilde ve günlük tarzlarına uygun olarak kişiselleştirebiliyorlar.
Bileğinizdeki cep telefonu
HUAWEI WATCH 3 bağımsız bağlantı desteğine de sahip. Kullanıcılar, akıllı telefonlarında eSIM hizmetini etkinleştirerek, ses ve veri planlarını akıllı telefonları ve akıllı saatleri arasında paylaştırabiliyor. WATCH 3, aynı zamanda kişisel seyahat asistanı olarak da yenilikçi özellikler sunuyor. Yolcular bir bilek hareketiyle taksi konumunu ve uçuş durumlarını görüntüleyebilir, akıllı telefonlarını yolculuk süresince elde taşımaktan kurtulabiliyorlar. Kullanıcıların üçüncü parti uygulamaları indirebileceği AppGallery WATCH 3’e ön yüklü olarak geliyor.
Kesintisiz 7/24 sağlık takibi
HUAWEI WATCH 3, 100’den fazla egzersiz modu, hassasiyetli vücut ısısı sensörü, düşme algılama ve yardım uyarısı sunan bir sağlık ve antrenman asistanı. Kalp atış hızı, SpO2, uyku kalitesi ve basınç özellikleri kullanıcıların sağlık durumları hakkında da güncel kalmalarını sağlıyor. WATCH 3 akıllı modda 3 gün, uzun pil ömrü modunda ise 14 gün boyunca durmadan çalışabiliyor.
HUAWEI WATCH 3, siyah gövde ve siyah silikon kayış ile, metalik gri gövde ve kahverengi deri kayış seçeneklerine sahip. 4.999 TL fiyatla tüketicilere sunulan akıllı saati satın alanlar, yalnızca 1 TL karşılığında tam kablosuz bluetooth kulaklık olan HUAWEI FreeBuds 3’e de sahip oluyorlar. Online Mağaza tüketicilere ayrıca vade farksız 4 taksit imkanı da sunuyor.
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Genel
OPPO, Enco Buds Kablosuz Kulaklık Modelini Tanıttı
OPPO, yüksek kalitede ve netliğinde ses performansı sunan en yeni kablosuz kulaklık modeli Enco ailesinin yeni üyesi Enco Buds‘ı tanıttı. Sadece kullanımı kolay olan bir kulaklıkla yetinmeyip daha farklı bir ürüne ihtiyaç duyuyorsanız, Oyun Modu işlevini kullanan bir oyuncuysanız ya da OPPO’nun yapay zeka tabanlı gürültü azaltma teknolojisini ve pil ömrünü önemsiyorsanız, OPPO Enco Buds tüm bu taleplere yanıt veriyor.
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Berrak, net ve dengeli ses
Kablosuz kulaklıklar, kablosuz müzik dinlemenin ve oyun oynamanın keyfini çıkarmanızı sağlıyor. OPPO’nun en yeni kablosuz kulaklığı OPPO Enco Buds, şarj kutusunu açtığınızda telefonunuzla hızlı bağlantı kurulmasını destekliyor. OPPO Enco Buds, çift kulakta düşük gecikmeli Bluetooth iletimini destekleyen, hızlı ve kesintisiz bağlantılar sağlamak için parazit oluşumu ve bağlantı kesilmesi sorunlarını çözen Bluetooth 5.2 yonga setini kullanıyor. Böylelikle gecikmesiz sesin keyfini rahatça çıkarabiliyorsunuz.
OPPO Enco Buds kablosuz kulaklık modeli, oyuncuların da yönelik olmasıyla dikkat çekiyor. Oyunlardaki gecikmeyi etkili bir şekilde azaltabilen ve görsel-işitsel senkronizasyonu iyileştirebilen düşük 80 ms gecikmeli Oyun Modu’nu etkinleştirmek için kulaklıklara üç kez dokunmak yeterli. En iyi performansı alabilmek için kulaklıkların güvenli ve rahat bir şekilde kulaklara oturması gerekiyor. OPPO Enco Buds, farklı kulak boyutları için ergonomik olarak tasarlanmış 3 farklı kulaklık ucuyla geliyor.
OPPO Enco Buds ile yapay zeka tabanlı gürültü azaltma
OPPO Enco Buds, derin baslar veren 8 mm dinamik sürücünün yanı sıra net ayrıntılar ve daha yüksek ses kalitesi sunan AAC ses kodlama standardını kullanıyor. Sesleri net bir şekilde duyabilmenizi sağlamak için OPPO Enco Buds, çağrı esnasında kullanılabilen yapay zeka tabanlı gürültü azaltma özelliğine sahip. Bu özellik ortam sesleri ile insan sesleri arasında ayrım yapabiliyor, gürültüyü azaltırken dışarıdan gelen önemli konuşmaların duyulmasına imkan tanıyor. Gürültülü bir yolculukta bile, konuştuğunuz kişinin sesini rahat bir şekilde duyarak sohbetin tadını çıkarabilirsiniz.
Toza ve suya dayanıklılık açısından IP54 sertifikasına sahip olan OPPO Enco Buds, spor salonundayken, işe gidip gelirken kısacası yaşamınızın her anında size eşlik ediyor. Akıllı kulaklık tam şarjla 6 saate kadar ve şarj kutusuyla kullanıldığında 24 saate kadar dinleme imkanı sunuyor. Yani sabah evden çıkmaya hazırlanırken 15 dakika şarj edip işe gidene kadar müziğin keyfini bir saat boyunca çıkarabilirsiniz.
Beyaz renge sahip kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco Buds’ın Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı ise 369 TL olarak belirlenmiş.
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Aksesuar
HarmonyOS, e-SIM ve dahası! | Huawei Watch 3 Pro incelemesi
Huawei Watch 3 Pro ve Watch 3 nihayet Türkiye’de satışa çıktı. Markanın şimdiye kadar ürettiği en başarılı akıllı saat modellerinin Pro versiyonuna yakından bakıyoruz.
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İçindekiler
HarmonyOS, e-SIM ve dahası! | Huawei Watch 3 Pro incelemesi
Huawei Watch 3 Pro tasarımı
Her zaman olduğu gibi tasarımından başlayalım. Görünüş olarak tam bir üst seviye klasik saat gibi görünen Watch 3 Pro, titanyum kasa yapısıyla hem şık hem de çok dayanıklı olarak dikkat çekiyor. Ekran kısmında safir cam kullanan saatin alt yüzeyi de seramik kaplama ile geliyor. Bu durum oldukça önemli; bir klasik saatte bile titanyum, safir cam ve seramik kaplama saatin premium bir seviye olduğunu baştan belirtiyor.
Teknik detaylara baktığımızda 48 mm uzunluğunda 49,6 mm genişliğinde ve 14 mm kalınlığında olan saat bu bakıma biraz büyük bir saat konumunda. Kayışları olmadan ağırlığı ise 63 gram. Bu bir saat için ağır denebilecek bir yapı olsa da herhangi bir şekilde bilek ağrısı gibi bir sorun yaratmıyor.
Saatte iki adet tuş mevcut. Sağ tarafa konumlandırılan bu tuşlardan üstteki kurma kolu yapısında ve oldukça işlevsel. Üzerine Huawei Watch yazısı işlenmiş ve döndürülebilir yapıda. Bu sayede ekrandan yapabileceğiniz yakınlaştırma ve kaydırma işlemlerini bu buton vasıtasıyla yapabilirsiniz. Ekran da akıcı olunca oldukça kolay ve rahat bir deneyim sunuyor.
Alttaki tuş ise atanabilir yapıda. Varsayılan olarak egzersiz modunu açan tuşu istediğiniz bir kısayol tuşu olarak kullanabilirsiniz. Örneğin ben müzik kısayolu atamayı tercih ettim.
Deri kayış ile gelen saat, 22 mm olan dilediğiniz kayış ile değiştirme imkanı da sunuyor. Yani birkaç farklı kayış da alarak tarzınıza uygun bir aksesuar olarak kullanmak da mümkün.
Yeni nesil ekran ile akıcı deneyim
Ekran tarafında safir cam önemli olsa da aslına bakarsanız Watch 3 Pro bu ekranda daha güzel detaylar saklıyor. 1,43 inç boyutunda yuvarlak bir AMOLED ekran bizleri karşılıyor. 466 x 466 piksel çözünürlük ve 1000 nite varan parlaklığı ile şu yaz aylarında sahilde bile saat üzerindeki tüm içerikleri sorunsuzca görebilirsiniz. En güzel noktası ise 60 Hz tazeleme sunması.
Hatırlarsanız Huawei’nin eski nesil tüm saatleri tüm artılarına rağmen bazen ekranda ufak tefek takılmalar göze çarpıyordu. Watch 3 ailesi bunu böylece tamamen ortadan kaldırmış. Tüm işlemleri bu saatte hızlı ve akıcı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Elbette bu durum da saatten alacağınız keyfi oldukça üst seviyeye çıkarıyor.
Güçlü donanım ile geliyor
Huawei Watch 3 Pro, tasarımsal ve ekran tarafında bu kadar iyi sonuç verirken elbette donanım tarafında da fazlasıyla iddialı. İşlemci tarafında HiSilicon Hi6262 adlı işlemciyi kullanan saat, tüm uygulamaları ve işlemleri çok rahat yapabiliyor. Saatte ayrıca 2 GB bellek ve 16 GB gibi bir saat için oldukça yüksek olan depolama alanı sunuyor. Bunun en büyük nedeni ise HarmonyOS ile gelmesi ve bol bol uygulama desteği. Elbette kendi başına çalışabilmesini sağlayan e-SIM desteğinin de bu konuda artısı mevcut.
Bağlantı kanadında 2,4 GHz üzerinden Wi-Fi, Bluetooth 5.2 ile BLE yani düşük enerji tüketen Bluetooth modunu da destekliyor. e-SIM desteği ile kendi başına bir saat olan ve BT bağlantısına bağımlılığı ortadan kaldıran Watch 3 Pro, bu konuda fazlasıyla iddialı konumda.
Sensörler tarafında ise neredeyse bir saatte olması gereken tüm sensörler yer alıyor. Hızlanma, jiroskop, jeomanyetik, optik kalp atış hızı, ortam ışığı, barometre ve sıcaklık sensörü gibi dolu bir paket karşımıza çıkıyor. GPS kanadında ise GPS, GLONASS, Galileo, Beidou ve QZSS uydularına bağlanabiliyor. Bu sayede dünyanın neresinde olursanız olun doğru bir konumlandırma yapan saatiniz olacak.
HarmonyOS devri
Huawei’nin bu seneki en büyük adımı olan HarmonyOS, Matepad 11 ile ülkemize giriş yapmıştı. Bu ekosistemi destekleyen FreeBuds 4’ün ardından gelen Watch 3 ailesi de içerisinde HarmonyOS ile beraber geliyor. Bu da saatteki en büyük eksikleri ortadan kaldırmış.
Saatin içerisinde yer alan App Gallery ile destekleyen uygulamaları kolayca saate direkt olarak indirebilir, kendi kendine güncellemesini sağlayabilirsiniz. SOS, Petal Maps, Radyo ve spor uygulamaları yer alıyor. Aynı zamanda APK kurulumuna da destek verdiğini fark ettik. Ancak App Gallery’nin saat odaklı olarak daha fazla uygulama eklemeleri şart. NFC desteği olan saatte ödeme için banka uygulamaları entegrasyonu başta olmak üzere gelişmesi yakın zamanda olacaktır elbette.
e-SIM ile telefondan bağımsız saat
Huawei Watch 3 Pro, e-SIM desteğiyle beraber geliyor. Yani telefonunuzda yer alan sim kartı saate klonlayarak aynı anda kullanabilirsiniz. Bu da telefonunuzu bir yerde unutma durumunda saatinize bağımsız olarak arama, mesaj ve uygulama bildirimleri gelebileceği anlamına geliyor. Zaten saatte başarılı bir mikrofon ve hoparlör olduğu için görüşmeleri de sorunsuzca yapabiliyorsunuz. Tabii dilerseniz FreeBuds 4 ya da sahip olduğunuz bir kablosuz kulaklığı direkt saate bağlayarak da bu durumu gerçekleştirebilirsiniz.
Ancak gel gelelim bu özelliği şu anda maalesef kullanamıyoruz. Saatin en önemli özelliği olsa da e-SIM desteğine yıllar sonra anca geçen Türkiye, şu anda klon sim desteği maalesef vermiyor. Yani bu özelliği şu anda sadece yurt dışında destekleyen ülkelerde kullanabilirsiniz. Fakat şahsi görüşüm olarak yakın zamanda bu desteğin geleceğini düşünüyorum.
Batarya süresindeki değişim
Hatırlarsanız Huawei markalı akıllı saatlerin en önemli artısı batarya tarafı idi. Diğer markalar maksimum 2 günlük destek verirken Huawei modelleri 2 hafta sunarak burada farkını ortaya koymuştu. Birçok kesim ise bunun uygulama desteği nedeniyle olduğu, Huawei de uygulama desteği alınca bu durumun azalacağı yönündeydi. Bu durum pek de öyle oldu sayılmaz.
Huawei’nin verilerine göre Huawei Watch 3 Pro için akıllı modda 5 güne varan bir kullanım vaad ederken ultra güç tasarruf modunda ise 21 güne varan bir destek sunuyor. Ultra güç tasarruf modunda simsiyah ekran var diye de düşünmeyin; çünkü marka “fabrika varsayılan ayarı , kalp atış hızı izleme etkin, HUAWEI TruSleep gece uyumak için etkin, her hafta 30 dakika Bluetooth araması, her hafta 90 dakika egzersiz (GPS etkin), mesaj bildirimleri etkin (50 SMS mesajı, 6 arama ve 3 alarm ve gün) ve ekran günde 200 kez açılır” diye not düşmüş. Bu veriler klasik bir kullanıcı için yeterli olan veriler ve hala uzun pil ömrü olduğu açık.
Şahsi kullanımda ise sadece e-SIM ve NFC özellikleri kapalı bir şekilde kullandım. Ekran parlaklığı sonda, her zaman açık ekran özelliği de açık bir şekilde tam 5 gün giden pil ömrünü gözlemledim. Yani bahsedilen veriler gerçek. Diğer uygulama destekli markalara bakınca maksimum 2 güne karşı minimum 5 gün destek sağlaması yine Huawei’nin batarya başarımında ve HarmonyOS’in daha iyi bir batarya kullanımı sağladığını kanıtlıyor.
Akıllı saat = Spor
Son olarak spor modlarından da bahsedelim. Kapalı alan ve açık hava sporları için 19 profesyonel moda ve en yaygın 6 egzersiz türü için otomatik egzersiz algılama özelliğiyle birlikte tam 85 özel mod sunan saatte toplamda 100’den fazla spor modu bulunuyor. Bunların birçoğunu da otomatik olarak algılıyor. Siz yürüyüşe çıktıktan birkaç dakika sonra onayınız ardından tüm verileri görebilirsiniz.
Tabii saatte klasik spor modları dışında sensörlerin desteği ile nabız, uyku, stres takibi de mevcut. Adım sayınızın, aktivite sürelerinizin, yakılan kalorilerinizin, uyku kalitenizin, stres seviyenizin yanı sıra bu saatte yeni bir özellik olarak ateş ölçer de yer alıyor. deri sıcaklığını ölçerek de size destek olan Huawei Watch 3 Pro, tam bir performans koçu gibi çalışabiliyor.
Genel değerlendirme
Uzun uzun anlattığımız Huawei Watch 3 Pro modeli tartışmasız olarak Huawei’nin ürettiği en iyi akıllı saat konumunda. Hatta ihaleyi biraz daha arttırıp Huawei Watch 3 serisinin şu anda ülkemizde satılan en iyi akıllı saatler olduğunu da söylemek bence mümkün.
Ancak saatin en büyük eksisi hatta tek eksisi ise fiyatı. 5.700 TL satış fiyatıyla çıkan saat bu nedenle en pahalı akıllı saat bile denilecek konumda çıkıyor. Bunun sebebi ise e-SIM nedeniyle bir IMEI’ye sahip olması ve telefon olarak vergilendirmeye tabii olması. Böylece çok daha uyguna gelebilecek olan saat burada biraz tuzlu hale geliyor. Fakat akıllı saat düzeyinde dört dörtlük bir saat arayan, şarjı uzun giden, görüşme yapılabilen, spor takibi yapan ve hem sağlam hem de şık saat arıyorum diyenler için en güzel seçeneğin de Huawei Watch 3 Pro olduğu göz ardı edilemez bir gerçek.
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