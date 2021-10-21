YOUTUBE ÇALIŞTIRAN SAAT ! | Huawei Watch 3 İncelemesi

Huawei Watch 3 incelemesiyle karşınızdayız. HarmonyOS işletim sistemiyle gelen Watch 3’ün detayları ve HarmonyOS, Android kullanan ve Wi-Fi bağlantısı sunan akıllı saatlerde APK kurulumunu aktarıyoruz.

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Saate APK nasıl kurulur?

1- Minimal ADB and Fastboot yazılımını indirip kurun; https://androidfilehost.com/?fid=746010030569952951

2- Bilgisayarınızı Wi-Fi moduna geçirin. (Kablolu internet bağlantısı ile olmaz. Wi-Fi şart)

3- Saatin de Wi-Fi’ya bağlı olduğundan emin olun. Geliştirici seçeneklerini videodaki gibi açın.

4- Wi-Fi hata ayıklama özelliğini açın, çıkan IP adresi not alın

5- Minimal ADB and Fastboot programı üzerinden “adb connect xxx.xxx.xx.xx:5555” şeklinde saat ip yazarak bağlanın

6- Bağlantı ardından “adb shell pm disable-user com.android.packageinstaller” yazın.

7- Saat üzerinde bağlantı onayı istenecek. O onayı verin.

8- İndirdiğiniz YouTube Vanced ya da farklı bir APK dosyasını Minimal ADB’nin yüklü olduğu klasöre istediğiniz gibi isimlendirerek atın. (vanced.apk, spoti.apk gibi)

9- Komut bölümüne attığınız apk adıyla “adb install spoti.apk” komutunu yazın. (spoti.apk kısmı sizin isimlendirdiğiniz apk adı ile .apk birlikte olacak). Success yazana kadar bekleyin.

10- Kurmak istediğiniz tüm apk kurumları bitince komut kısmına “adb shell pm enable com.android.packageinstaller” yazın. Kurulumlarınız tamamdır.

APK Kurulum Kaynak; https://www.huaweiailesi.com/dunyada-ilk-watch-3-serisine-apk-yukleme-rehberi/