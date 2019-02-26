Huawei, ticari 5G performansıyla GTI ödülü aldı

Huawei, Barselona’da Mobil Dünya Kongresi kapsamında düzenlenen GTI Ödül Töreni’nde; 5G ticari pazarındaki üstün performansı ve 5G’nin baştan sona tanıtımı için gösterdiği başarıyla GTI “Pazar Geliştirme Ödülü”ne layık görüldü. Ödülü Huawei adına şirketin Kablosuz Ağ Pazarlama Operasyonlarından Sorumlu Başkanı Kevin Xu aldı.

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5G’de en iyi Pazar geliştiricisi: Huawei

2018 yılında, 5G’nin teknik testleri ve ticari faaliyet öncesi test çalışmaları dünya çapında başladı. 5G teknolojisine uzun vadeli yatırım yapan ve bu alanda derin bir birikime sahip olan şirketlerin başında ise Huawei geliyor. Şirket, 5G’nin ticari kullanımı öncesinde 3GPP standartlarına ayak uydurarak çekirdek ağ, ulaşım ağı, kablosuz ağ, 5G CPE, 5G LampSite dahil olmak üzere uçtan uca çözümlerini piyasaya sunmaya başladı.

Hangzhou, Shenzhen, Seul, Milan ve Berlin şehirlerinde deneme ağlarını hayata geçiren Huawei’nin test verileri değerlendirildiğinde, şirketin sahip olduğu teknolojinin sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerden 12 ila 18 ay kadar önde olduğu ortaya çıktı.

Huawei, şimdiye kadar 5G ticari kullanımında dünya çapında 50’den fazla iş ortağıyla birlikte çalıştı. Şirket ayrıca dünyada en fazla 5G ticari sözleşmesine sahip marka olma özelliğine sahip. Buna ek olarak Huawei, küresel olarak ticari kullanım için 40.000’den fazla 5G baz istasyonunu pazara sundu. Şirket, Çin’in Hangzhou ve Güney Kore’nin Seul şehirlerinde, yüksek bant genişliği ve düşük gecikmeli hizmetlerin temelini oluşturan, ortalama 1 Gbps’nin üzerinde bir deneyim oranına sahip “Continuous 5G Massive MIMO” kapsamasına ulaşmak için de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Huawei, 5G’nin küresel sanayileşmesine, sektörler arası yenilikçiliğe ve TD-LTE ticari evrimine büyük katkılar sağlayan GTI’nın güçlü bir destekçisi konumunda. 2019’da ticari dağıtımlar için 5G testlerinin dünya genelinde daha yoğun bir şekilde gerçekleşmesi ve sektördeki birçok ana terminal üreticisinin de ticari kullanım için 5G yonga setlerini piyasaya sürmesi bekleniyor.

GTI ile birlikte Huawei, 5G uçtan uca endüstrini geliştirip hızlandırmak ve 5G ölçeğinde ticarileşmeyi teşvik etmek için çalışmaya devam edecek. Böylece 5G’nin getirdiği mükemmel deneyim daha fazla tüketiciye ve sektöre fayda sağlayacak.