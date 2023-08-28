Bu videoda HUAWEI telefonlar ile harika fotoğraflar ve videolar çekebilen Hürdoğan Keskin ile HUAWEI’nin Leica sonrasında kendi görüntüleme teknolojisi olan XMAGE ile nasıl değiştiğini konuşuyoruz.

XMAGE ile Leica sonrasında HUAWEI’nin gelişiminin nasık olduğunu, güncel XMAGE destekli HUAWEI Mate 50 Pro ve P60 Pro modelleriyle neler yapılabildiğini ve nova serisinin başarısından bahseden Hürdoğan, fotoğraf çekerken dikkat edilmesi gereken noktalara da değiniyor.

Peki siz HUAWEI’nin Leica ortaklığından sonra kendi görüntüleme teknolojisi olan XMAGE ile devamlılığı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce HUAWEI kamera konusunda ne kadar başarılı? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Hürdoğan Keskin’in Instagram hesabını ziyaret etmek için; https://www.instagram.com/hurdogankeskin/

Hürdoğan Keskin ile çektiğimiz diğer videoya göz atmak için; https://youtu.be/zJR-Ex3WVJM

#HUAWEI #HUAWEIP60Pro #XMAGE