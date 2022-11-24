Huawei, bugün Smart Screen S75’i piyasaya sürdü. Yeni model, Smart Screen S75’in ikinci nesil modelidir. Akıllı TV, MEMC dört hoparlöre ve geniş bir renk gamına sahip ekrana sahip.

2. nesil Huawei Smart Screen S75, 3840×2160 çözünürlüğe ve 60 hz yenileme hızına sahip 75 inç LCD ekran kullanıyor. Ekran, 1,07 milyar rengi ve %92 DCI-P3 renk gamını destekliyor. Ekran; hongque görüntü kalitesi motoruyla, geniş bir renk gamının avantajlarından tam anlamıyla faydalanabilir. Bu da resimleri daha gerçekçi ve doğal kılıyor.

Aynı zamanda, sanal ses alanı genişletme teknolojisini, insan sesini geliştirmeyi ve dinamik ses yüksekliği dengeleme teknolojisini destekleyen iki adet 10W tam aralıklı birim ve iki adet 10W yüksek frekanslı birim dahil MEMC dört hoparlör yerleşik olarak geliyor.

Huawei Smart Screen S75 2. Nesil ayrıca 3 GB RAM ile eşleştirilmiş dört çekirdekli bir yonga ve 32 GB dahili depolama ile donatılmıştır. Ek olarak, 2. nesil Huawei Smart Screen S75, daha iyi ağ kararlılığına sahip olan; akıllı ev kontrolü, akıllı ekran karaoke ve NFC tek dokunuşla projeksiyon gibi işlevleri destekleyen bir Wi-Fi çift anten tasarımına sahip.

Arayüzler tarafında Huawei Smart Screen S75 2. Nesil, iki HDMI bağlantı noktası, bir AV Giriş bağlantı noktası, bir USB 2.0 bağlantı noktası, bir RJ45 bağlantı noktası, bir DTMB girişi ve diğer arabirimlerle donatılmış.

Huawei Smart Screen S75 2. Nesil, 5999 yuan (848 dolar) fiyat etiketine sahip ve 25 Kasım’dan itibaren Çin’de satışa çıkacak.