Counterpoint Research tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, Huawei 2024’ün ilk çeyreğinde katlanabilir akıllı telefon pazarında en yüksek satış rakamlarına ulaştı. Ocak’tan Mart’a kadar olan dönemi kapsayan bu çeyrekte, Huawei’nin başarısı birçok kişi için sürpriz oldu. Özellikle ABD hükümetinin Google hizmetlerine erişimini kısıtlamasından bu yana, Huawei’nin dünya genelindeki satışlarının ciddi şekilde düşmesi beklendiği için bu durum daha da şaşırtıcı.

Katlanabilir telefonlar denince akla ilk gelen marka genellikle Samsung olsa da, Koreli teknoloji devi bu dönemde yalnızca ikinci sıraya yerleşebildi. Dahası, Samsung’un katlanabilir cihaz satışları 2023’ün ilk çeyreğine kıyasla %42 gibi büyük bir düşüş yaşadı. Bu dramatik düşüş, Samsung’un pazar payını önemli ölçüde etkiledi ve şirketin liderlik pozisyonunu kaybetmesine neden oldu.

Huawei’nin %257 oranındaki büyümesi, büyük ölçüde geçen yıl piyasaya sürülen Mate X5 modelinin Çin’deki başarılı satışlarına bağlanıyor. Özellikle 5G bağlantısının geç de olsa Huawei cihazlarına entegre edilmesi, Çinli tüketicilerin bu markaya olan ilgisini yeniden canlandırdı. Huawei’nin katlanabilir telefonları, kullanıcılarına sunduğu yenilikçi özellikler ve kaliteli tasarımı ile dikkat çekiyor.

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Honor, sevkiyatlarda %460 oranında büyüme kaydederek üçüncü sırada yer aldı. Ancak, en dikkat çekici büyümeyi Motorola gerçekleştirdi. Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde 2023’ün ilk çeyreğine kıyasla %1.473 oranında daha fazla katlanabilir cihaz satmayı başardı. Motorola’nın bu etkileyici performansı, özellikle Razr serisinin Kuzey Amerika’daki güçlü satışlarından kaynaklanıyor. Genel olarak, katlanabilir cihaz satışları yıllık %49 oranında arttı ve bu artışın önemli bir kısmı Çin dışındaki pazarlardan geldi.

Honor’un katlanabilir telefon pazarındaki payı, bir yıl öncesine göre %3’ten %12’ye yükseldi. Honor Magic V2, 2024’ün ilk çeyreğinde Batı Avrupa’da en çok satılan katlanabilir telefon oldu. Bu, Honor’un uluslararası pazarlardaki gücünü pekiştiriyor. Motorola ise, küresel pazar payını %11’e çıkararak Razr serisi ile önemli bir başarı elde etti.

2024’ün ilk çeyreğinde, “kitap tipi” katlanabilir telefonlar, 2021’den bu yana ilk kez “kapaklı” tip katlanabilir telefonları geride bırakarak küresel sevkiyatların %55’ini oluşturdu. Ancak, bu yılın sonlarına doğru Samsung’un Galaxy Z Flip6’yı piyasaya sürmesiyle birlikte pazar dinamiklerinin yeniden değişebileceği öngörülüyor. Ayrıca, Huawei’nin daha ucuz kapaklı tarzda katlanabilir bir ürün piyasaya sürmeyi planladığı ve Xiaomi ile Honor’un da kendi kapaklı modellerini tanıtacakları iddia ediliyor.

Huawei’nin katlanabilir akıllı telefon pazarında liderliği ele geçirmesi, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şirketin çevikliği ve yenilikçi yaklaşımı, zorlu piyasa koşullarına rağmen onu zirveye taşıdı. Öte yandan, Samsung’un düşüşü ve diğer markaların hızlı yükselişi, pazarın ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor. 2024’ün geri kalanında bu rekabetin nasıl şekilleneceği merak konusu. Katlanabilir telefon pazarındaki bu hızlı değişim, tüketicilere daha fazla seçenek sunarken, markaların da sürekli yenilik yapmasını gerektiriyor.