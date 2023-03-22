HUAWEI tarafında bu ayın 23’ünde birçok farklı cihazın tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefon, akıllı saat, tableti kulaklık ve diğer ürünleriyle tüketicilere yeni ürünlerini tanıtacak olan marka için belki de en önemli ürün ise telefon tarafındaki P60 Serisi olacak. Daha öncesinde sizlere sızıntı videosu içeriği paylaşmıştık. Şimdi ise daha fazla detay ve kutu açılış videosuyla HUAWEI P60 Pro modelini gözler önüne seriyoruz.

Peki siz HUAWEI P60 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Teknik özellikleri göz önünde bulundurduğunuz zaman pazarda kendine diğer amiral gemileri arasında yer bulabilecek mi? Kendi yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın! İyi seyirler.

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