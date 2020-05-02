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Huawei P40 Lite’a PUBG nasıl kurulur? Oyun performansı nasıl?
Huawei P40 Lite PUBG yükleme nasıl yapılır? Bu videomuzda, Huawei’nin yeni orta düzey telefonuna hem PUBG hem de Fortnite’ın nasıl kurulduğunu gösteriyor ve telefonun oyun performansına da yakından bakıyoruz.
Huawei P40 Lite PUBG Mobile kurulumu
Bildiğiniz gibi P40 Lite modelinde, Google servisleri ve dolayısıyla Google Play Store yer almıyor. PhoneClone uygulaması ile oyunu taşıdığınızda da oyun çalışmıyor. O nedenle www.pubgmobile.com internet sitesine girerek oyunun APK kurulum dosyasını indirmemiz gerekiyor. Yaklaşık 500 MB olan kurulum dosyasının indirip telefonumuza yükledikten sonra, oyun yaklaşık 7 GB’lık bir güncelleme yapıyor ve ardından oynamaya hazır hale geliyor.
Huawei P40 Lite Fortnite kurulumu
Fornite konusunda da eğer Epic Games uygulaması üzerinden oyunu kurmaya çalışırsanız ne yazık ki “oyun desteklenmiyor” uyarısı alıyorsunuz ve oyunu açamıyorsunuz. O nedenle APKPure üzerinden, şirketin yeni yükleyici uygulamasını yükledik ve ardından Fornite araması yaparak oyunun APK’sını telefonumuza indirerek kurulumu gerçekleştirdik. Burada yine “desteklenmeyen telefon” uyarısı alsanız bile, herhangi bir problem olmadan oyun açılıyor ve oynayabiliyorsunuz.
Kamera Kıyaslama
Realme 6 Pro, Realme 6, Realme 6i ve Realme XT video kıyaslama
Kamera Kıyaslama
Huawei P40 Pro, P40, Mate 30 Pro, Honor V30 Pro video karşılaştırma
4’lü kamera kıyaslama videolarımızda bu sefer Huawei P40 Pro, Huawei P40, Huawei Mate 30 Pro, ve Honor V30 Pro modelleri karşı karşıya kalıyor. Bakalım hangi model, hem ön hem de arka kamerada en iyisi?
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Neden Fiber? ADSL ve VDSL’e göre avantajları
Bu videomuzda “Neden Fiber?” sorusunu cevaplandırıyor ve günümüz dünyasında ADSL ve VDSL gibi türlere göre avantajlarını anlatıyoruz.
ADSL vs VDSL vs FİBER hız durumu
– ADSL’de genellikle 16 Mbit, uygun altyapı durumu varsa maksimumu 24 Mbit’e kadar hız alınabiliyor.
– VDSL’e geçtiğinizde teoride sinyalin güçlü olarak aktarılabildiği noktalarda 100 Mbit’e kadar hıza ulaşılabiliyor olsa da, gerçek hayatta genellikle daha düşük değerler görüyoruz.
– Fiber’e geçtiğimizde ise teoride 1 gigabit’e kadar hız sunulabiliyor.
Tabii ki aynı durum upload için de geçerli.
– ADSL’de 1 mbit civarlarında
– VDSL’de ülkemizde 3-4 civarında
– Fiberde ise 5 Mbit ve üzeri şeklinde
Bu konuda ADSL ve VDSL bakır kablo kullanırken, Fiber internette adı üstüne fiber optik kablo kullanılıyor. Bu fark, hız haricinde düşük gecikme süresi yani ping’i de etkiliyor.