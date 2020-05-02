Huawei P40 Lite’a PUBG nasıl kurulur? Oyun performansı nasıl?

Huawei P40 Lite PUBG yükleme nasıl yapılır? Bu videomuzda, Huawei’nin yeni orta düzey telefonuna hem PUBG hem de Fortnite’ın nasıl kurulduğunu gösteriyor ve telefonun oyun performansına da yakından bakıyoruz.

Huawei P40 Lite PUBG Mobile kurulumu

Bildiğiniz gibi P40 Lite modelinde, Google servisleri ve dolayısıyla Google Play Store yer almıyor. PhoneClone uygulaması ile oyunu taşıdığınızda da oyun çalışmıyor. O nedenle www.pubgmobile.com internet sitesine girerek oyunun APK kurulum dosyasını indirmemiz gerekiyor. Yaklaşık 500 MB olan kurulum dosyasının indirip telefonumuza yükledikten sonra, oyun yaklaşık 7 GB’lık bir güncelleme yapıyor ve ardından oynamaya hazır hale geliyor.

Huawei P40 Lite Fortnite kurulumu

Fornite konusunda da eğer Epic Games uygulaması üzerinden oyunu kurmaya çalışırsanız ne yazık ki “oyun desteklenmiyor” uyarısı alıyorsunuz ve oyunu açamıyorsunuz. O nedenle APKPure üzerinden, şirketin yeni yükleyici uygulamasını yükledik ve ardından Fornite araması yaparak oyunun APK’sını telefonumuza indirerek kurulumu gerçekleştirdik. Burada yine “desteklenmeyen telefon” uyarısı alsanız bile, herhangi bir problem olmadan oyun açılıyor ve oynayabiliyorsunuz.