Huawei P30 Pro inceleme (VİDEO)

Huawei P30 Pro inceleme videomuzda, P serisinin yeni amiral gemisini detaylıca inceliyoruz. Bakalım Huawei P30 Pro modeli bizlere neler sunuyor?

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Huawei P30 Pro inceleme

İlk olarak fiyatlardan söz edecek olursak cihazın 6 GB RAM + 128 GB depolama sunan modeli 6.999 TL fiyatla satılırken, 8 GB RAM + 256 GB depolama ile gelen cihaz 7.999 TL fiyat etiketine sahip.

Tasarımsal açıdan Huawei P30 Pro, ülkemizde kristal beyazı, mavi ve siyah renk seçenekleriyle geliyor. Önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal malzeme kullanan telefonda IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılık yer alıyor. Aynı Mate 20 Pro‘da olduğu gibi ekranın içerisine taşınan parmak izi sensörü, Mate 20 Pro‘ya oranla biraz daha hızlı. Ayrıca yine Mate 20 Pro‘da ilk kez gördüğümüz Nano SD kart desteği bu modelde de yer alıyor. Tasarımsal olacak cihazda stereo hoparlör ve 3.5 mm’lik kulaklık girişinin olmayışı göze çarpan önemli eksikler.

Huawei P30 Pro inceleme – Ekran ve donanım bileşenleri

Damla çentik tasarımına geçen Huawei, bu modelde 6.47 inç boyutlu HDR destekli AMOLED bir panel kullanmış. Ekran çözünürlüğü ise 1080p Full HD+ olarak tercih edilmiş. Minimum parlaklık seviyesi 2 nit olan bu ekran, maksimum 600 nit civarında bir parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Bu değer, güneş ışığı altında ekranı rahatlıkla görebilmek adına son derece yeterli.

Gücünü Kirin 980 işlemcisinden alan Huawei P30 Pro modelinde 6 GB veya 8 GB RAM, 128 GB veya 256 GB depolama seçeneği yer alıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere üst düzey donanım bileşenleri kullanıldığından hem oyunlarda hem de diğer noktalarda son derece yüksek bir performans deneyimleyebiliyorsunuz.

Huawei P30 Pro kamera yetenekleri

Cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera sistemi bulunuyor. Bunlar 40 MP ana kamera + 20 MP geniş açı lens + 8 MP periscope kamera ve 3D TOF sensör olarak sıralanıyor.

Ana kameramız F/1.6 diyafram değerine sahip, OIS destekli bir kamera. Şirket bu yeni kamera sensörüne SuperSpectrum adını veriyor. Bu yeni ana kamera, özellikle ışık hassasiyetiyle düşük ışık fotoğraf çekimlerinde bir hayli iddialı.

Cihazın belki de en etkileyici kamera özelliği zoom kabiliyetleri. Çünkü periscope kamera sayesinde 5X optik zoom, 10X hibrit zoom ve 50X dijital zoom yapılabiliyor. Özellikle optik ve hibrit yakınlaştırma seçeneklerinde, fotoğraf kalitesi neredeyse hiç bozulmuyor ve oldukça uzak alanları bile bu sayede net bir şekilde fotoğraflayabiliyorsunuz.

Geniş açı kamera ile birlikte hem Huawei Mate 20 Pro‘da olduğu gibi 2.5 cm‘den makro fotoğraflar çekebiliyor hem de geniş açılı fotoğraflar elde edebiliyoruz.

Son olarak 3D TOF sensörün ise birkaç farklı görevi var. Bunlardan birincisi Portre fotoğrafları çekerken derinlik algılamak ve obje ile arka tarafı bulanıklaştırırken daha iyi sonuçlar elde etmek. Bir diğer görevi ise uzunluk ve alan ölçümlerini arttırılmış gerçeklik öğeleriyle beraber gösterebilmek.

Huawei P30 Pro inceleme – Pil ve şarj yetenekleri

Cihazın içerisinde 4200 mAh’lik bir pil kapasitesi bulunuyor. Yine 40W şarj desteği sayesinde cihazı %0’dan %100’e sadece 55 dakikada tam şarj edebiliyoruz. Ayrıca kablosuz şarj ve tersine kablosuz şarj özellikleri de modelde yer alıyor.

Bizim kullanımımızda P30 Pro, yaklaşık 25 – 26 saatlik kullanımda 8 saatlik bir ekran süresiyle %100’den %0’a düştü. Ancak kullanan kişiye göre tabii ki bu senaryolar değişiklik gösterebilir.