Huawei P30 Lite inceleme (VİDEO)

Huawei P30 Lite inceleme videomuzda, henüz Türkiye’de satışa çıkmamış modelin detaylarına yakından bakıyoruz.

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Huawei P30 Lite inceleme

Telefonun tavuskuşu mavisi, geceyarısı siyahı ve inci beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine bulunuyor. Çerçeveleri metal, önü ve arkası cam kullanan telefon, tasarım olarak oldukça başarılı.

6.15 inç ekran boyutuna sahip ekranda Full HD+ çözünürlük ve IPS LCD ekran tercih edilmiş. Gücünü Kirin 710 işlemcisinden alan modelde, 4 veya 6 GB RAM ile 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Bizim incelediğimiz modelde 24 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera sistemi bulunuyor. Ana kamera F/1.8 diyafram değerine sahip. Diğer kameralar ise ultra geniş açı ve derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Ön kamera ise F/2.0 diyafram değerine sahip ve 32 MP çözünürlüğünde.

Bataryaya baktığımızda 3340 mAh pil kapasitesi ve 18W hızlı şarj desteği bulunuyor.