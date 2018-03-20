Huawei P20 Lite, Çin’de Nova 3e ismiyle tanıtıldı!

Huawei P20 Lite modeli, aslında gelecek hafta Paris’te düzenlenecek ve P20, P20 Pro modellerinin de lanse edileceği etkinlikte tanıtılacak. Ancak cihaz şimdiden Nova 3e ismiyle Çin’de resmi olarak duyuruldu.

Huawei P20 Lite (Nova 3e) özellikleri

P20 ve P20 Pro modellerinde de kullanılan, ekran kasa oranı çok yüksek ancak iPhone X gibi çentik kullanan tasarım Huawei P20 Lite modelinde de yer alıyor. Siyah, altın, rose gold ve mavi renk seçeneklerine sahip cihaz, her iki tarafında cam yan çerçevelerinde ise metal kullanıyor. Arka tarafında parmak izi sensörü bulunduran telefonda 3.5 mm kulaklık girişi de yer alıyor.

Gücünü Kirin 659 işlemcisinden alan cihaz, Mali- T830 GPU ve 4 GB RAM ile geliyor. Cihazın öne çıktığı konu ise bir Huawei klasiği olarak kamera. Arka tarafında 16 MP + 2 MP olmak üzere çift kamera sunan cihazda, ön tarafta ise Sony IMX576 sensör ve F/2.0 lens kullanan 24 MP‘lik bir selfie kamerası var.

Son olarak hızlı şar destekli 3000 mAh batarya kapasitesinden de bahsedelim.

Huawei P20 Lite (Nova 3e) fiyatı

27 Mart itibarıyla Çin’de satılmaya başlanacak ürünün 64 GB depolama olan versiyonu 316 dolar, 128 GB olan versiyonu ise 348 dolar fiyatla satılacak.