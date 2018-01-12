Huawei P11 ve P12 Resmi Sitede Gözüktü!

Huawei’nin P10 modeli ardından MWC 2018’de gelecek modeli P11 ve P12, resmi sitenin test sayfasında ortaya çıktı.

Huawei’nin Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtmaya hazırlandığı yeni P cihazları P11 ve P12, resmi sitede ortaya çıktı. Lansman sonrası için hazırlanan ürün ve karşılaştırma sayfalarının demo sayfaları ortaya çıkarken bu sayede P11 ve P12’nin geleceği ortaya çıkmış oldu. Sayfalara göz attığımızda eski telefonu Ascend Mate 7’nin detayları görünürken, daha önce ortaya çıkan P10’un ardından P20 geleceği iddiası da teknik olarak çürütülmüş oldu.

Sitede şu anda model bilgileri dışında hiçbir detay görülmezken telefon model adların doğruluğu ise MWC 2018’de belli olacak.