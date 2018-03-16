Huawei P10 ve P10 Plus için Oreo güncellemesi başladı

Huawei P10 ve P10 Plus firmanın geçen sene çıkarttığı Android 7.1 işletim sistemi ve EMUI 5.1 arayüzüne sahip cihazlarıydı. Şimdi ise telefonlar OTA üzerinden Android 8.0 Oreo güncellemesini almaya hazırlanıyor. İki ay süren bir beta testinden sonra P20 modellerinin tanıtılmasına 11 gün kala (27 Mart) Oreo’nun dağıtımına başlayan firma güncellemenin sadece P10 ve P10 Plus için olacağını belirtti. P10 Lite da bir gün Oreo’lu olacak ancak zamanı henüz belli değil.

Huawei P10 ve P10 Plus, Mate 10 Pro’nun özelliklerini almaya hazırlanıyor

Huawei’nin resmi Facebook sayfasında yayımlanan duyuru içinde yapılan değişikliklerden bahsedilmiyor. Bundan dolayı güncelleme hakkında tek söyleyebileceğimiz Oreo işletim sisteminin yanında EMUI 8.0 arayüzünün geleceği. Tahminde bulunacak olursak Mate 10 Pro’nun aynı platformda olduğunu hatırlatalım. Bundan dolayı oradaki özelliklerin pek çoğu P10 serisinde de olacak. Buradaki en büyük soru, firmanın yere göğe sığdıramadığı yapay zekanın Kirin 970’den farklı bir işlemcide ne kadar serbest olabileceği.

Şu sıralarda Filipinler’de EMUI 8.0 arayüz güncellemesi dağıtılmaya başlamış. Geri kalan bölgelerin de yakın zamanda tüm güncellemeyi alacağını düşünüyoruz.