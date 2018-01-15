Huawei P10, HTC 10 ve LG V30 İçin Android Oreo Zamanı!

LG V30, Huawei P10 ve HTC 10 için Android 8.0 Oreo güncellemesi başladı.

Her ne kadar üzerinden uzunca bir zaman geçmiş olsa da Android 8.0 Oreo güncellemesi akıllı telefon üreticileri tarafından sunulmaya devam ediyor. Son açıklamalara göre ise sıra HTC 10 ve LG V30’a gelmiş gibi görünüyor. HTC’nin daha önce U11’e vermesinin ardından HTC 10’a da bu güncellemeyi sunan firma, birkaç modele daha bu Oreo güncellemesini sunması bekleniyor.

Bir diğer taraftan ise büyük ekranlı telefonu V30’a sonunda Oreo güncellemesini sunan LG, ilerleyen dönemde bu skalayı artıracak gibi görünüyor. Bir diğer yandan Huawei ise P10 ve P10 Plus için Oreo güncellemesini şu anda beta olarak sunuyor. Şubat ile beraber tam sürümün kullanıcılara dağıtılması bekleniyor.