HUAWEI Online’a özel MateBook ürünlerinde kampanya başladı

HUAWEI, 1 Temmuz – 15 Ağustos arasında HUAWEI Online Mağaza’da sürecek yaz kampanyası dahilinde MateBook ürünlerinde birbirinden çekici fırsatlarla tüketicileri HUAWEI’nin dizüstü bilgisayar ürünlerini deneyimlemeye davet ediyor.

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HUAWEI yaz döneminde de yaptığı kampanyalar ile tüketicilerin ihtiyaçlarını gözetmeye devam ediyor. 1 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri aralığında devam edecek kampanyada HUAWEI’nin dizüstü bilgisayarlarından MateBook X Pro i7, MateBook X Pro i5, MateBook X, MateBook D15 i3 ve MateBook 13 R7 indirim fırsatları ve hediyeleri ile birlikte tüketiciler ile buluşuyor.

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HUAWEI MateBook X Pro

HUAWEI MateBook X Pro 2021, ince çerçeve ve yüzde 91’lik ekran – gövde oranıyla FullView ekrana sahip. Bu tasarım yalnızca dizüstü bilgisayar kullanıcılarına daha geniş bir görüntüleme alanı sağlamakla kalmıyor, kesintisiz ve sürükleyici bir deneyim de sunuyor. HUAWEI MateBook X Pro‘nun diğer bir ayırt edici özelliği, kullanıcıların HUAWEI MateBook Serisi’nden beklediği ultra ince profili ve hafifliği. Rakipsiz FullView Ekran sayesinde HUAWEI MateBook X Pro, 14,6 mm kalınlığa ve 1,33 kg ağırlığa, 12 inç gövdede 13,9 inç ekrana sahip. MateBook X Pro, her zaman hareket halinde çalışan profesyoneller için tasarlanmış en iyi taşınabilirliği sunuyor.

HUAWEI MateBook X Pro’nun Intel i5 işlemcili versiyonu 15.999 TL satış fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Intel i7 işlemcili versiyonu ise 1 TB depolama alanına sahip ve 18.999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Her iki versiyonda da tüketicilere yalnızca 1 TL daha fazla vererek HUAWEI AF30 Bluetooth Mouse, HUAWEI CD dizüstü bilgisayar çantası, HUAWEI AX3 çift işlemcili Wi-Fi router, HUAWEI Display 23.8 ve HUAWEI Sound ürünlerinden birini alabiliyorlar.

HUAWEI MateBook X

HUAWEI MateBook X, kompakt bir boyutta gelirken genç ve enerjik bir siluete sahip. Hafif magnezyum-alüminyum alaşımlı kasasıyla HUAWEI MateBook X ince ve şık. Sadece 13,6 mm kalınlığında ve 1 kg ağırlığıyla kolayca taşınabilir. Teknoloji ve tasarımın birleşimini sergileyen Infinity FullView Ekrana sahip dünyanın ilk dizüstü bilgisayarı olan HUAWEI MateBook X metal çerçevesiz bir Infinity FullView Ekranı da ilk kez piyasaya sürmüş oldu. Üstelik yüzde 90’a varan yüksek ekran-gövde oranı, kullanıcılar günlük işlerini yaparken geniş görünüm sağlıyor. HUAWEI MateBook X, eskisinden daha geniş bir dokunmatik yüzey alanına sahip olan ve kullanımı daha da kolaylaştıran ilk HUAWEI FreeTouch tasarımını sunuyor.

HUAWEI MateBook X, 10.999 TL fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Tüketiciler, vade farksız 4 ay taksit imkanından da yararlanabiliyor. Ayrıca tüketiciler MateBook X satın alırken yalnızca 1 TL daha vererek HUAWEI AF30 Bluetooth Mouse veya HUAWEI CD dizüstü bilgisayar çantası sahibi olabiliyorlar.

HUAWEI MateBook D 15 i3

Güç ve performans dengesini en iyi şekilde sunan Intel Core i3-10110U işlemciden gücünü alan HUAWEI MateBook D15, HUAWEI Shark Fin Fan 2.0 soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor. 8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip HUAWEI MateBook D15, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor. HUAWEI MateBook D15, yenilenen HUAWEI Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle, HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

Intel Core i3-10110U işlemcili HUAWEI MateBook D15 i3, 4.999TL tavsiye edilen kullanıcı fiyatı ve vade farksız dört taksit imkanıyla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. MateBook D15 i3 satın alan kullanıcılar yanında HUAWEI Pascal Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası ile HUAWEI AF30 Bluetooth Mouse takım olarak almak isterlerse 5.499TL karşılığında hepsine birden sahip olabiliyor.

HUAWEI MateBook 13 R7

Yenilenen teknolojisiyle akılcı bir diz üstü bilgisayar deneyimi sunan MateBook 13 R7, hafif donanımı, FullView ekran özellikleri, güçlü performansı ve sağlam donanımıyla kullanıcıları ile buluşuyor. Multi-Screen Collaboration desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile daha da güçlenen MateBook 13 R7, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı karşılıyor. Güç ve performans dengesini AMD Ryzen 7 3700U işlemciden gücünü alan HUAWEI MateBook 13 R7 HUAWEI Shark Fin Fan 2.0 soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.

16 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip HUAWEI MateBook 13 R7, PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. 512 GB SSD ise ek depolama alanı ihtiyacı olmadan bilgisayarın kullanılabilmesini sağlıyor. Radeon RX Vega 10 Graphics barındıran AMD Ryzen 7 3700U işlemcili HUAWEI MateBook 13 R7, 14 Temmuz’a kadar HUAWEI Online Mağaza üzerinde ön satışta olacak. 8.499TL fiyat etiketleriyle ön satışa sunulan HUAWEI MateBook 13 R7 ayrıca 50 TL ön ödemeye, 150 TL ek indirimin yanında ödemelerde vade farksız 4 taksit imkanı da sunuluyor. MateBook 13 R7 satın alan kullanıcılar ayrıca 1.399 TL değerindeki HUAWEI Display 23.8 monitör ile 349 TL değerindeki HUAWEI MateDock 2’ye de sahip oluyor.