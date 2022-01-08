HUAWEI Nova 9 vs HONOR 50 | Bu Telefonlar Aynı Değil!

Daha öncesinde HUAWEI çatışı altında olan HONOR markası artık balı başına bir marka haline geldi ve ürünlerini de o şekilde satıyor. Peki HUAWEI Nova 9 ve HONOR 50 arasında ne gibi farklılıklar bulunuyor? Birbirlerine tasarım kısmında tıpatıp benzeyen bu iki cihaz bizlere neler sunuyor? Hangisinin satın alınması durumda avantaj ve dezavantaj sağlayacağından bu videoda bahsediyoruz. Peki siz bu iki telefon arasında hangisini tercih edersiniz? Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…

HONOR 50 Teknik Özellikleri:

Boyut: 160 x 73,7 x 7,8 mm 175 gram

Ekran: 6,57 inç OLED FHD+ 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 5G

RAM/Depolama: 8 GB RAM / 256 GB depolama

Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP / 32 MP Ön Kamera

Batarya: 4300 mAh 66W Hızlı şarj

Huawei Nova 9 Teknik özellikleri:

Boyut: 160 x 73.7 x 7.8 mm

Ekran: 6.57 inç OLED FHD+ 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 4G

RAM/Depolama: 8GB RAM / 128GB-256GB depolama

Kamera: 50MP + 8MP + 2MP + 2MP / 32MP Ön Kamera

Batarya: 4300 mAh

66W Hızlı şarj

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