Akıllı Telefonlar
HUAWEI Nova 9 vs HONOR 50 | Bu Telefonlar Aynı Değil!
Daha öncesinde HUAWEI çatışı altında olan HONOR markası artık balı başına bir marka haline geldi ve ürünlerini de o şekilde satıyor. Peki HUAWEI Nova 9 ve HONOR 50 arasında ne gibi farklılıklar bulunuyor? Birbirlerine tasarım kısmında tıpatıp benzeyen bu iki cihaz bizlere neler sunuyor? Hangisinin satın alınması durumda avantaj ve dezavantaj sağlayacağından bu videoda bahsediyoruz. Peki siz bu iki telefon arasında hangisini tercih edersiniz? Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…
HONOR 50 Teknik Özellikleri:
Boyut: 160 x 73,7 x 7,8 mm 175 gram
Ekran: 6,57 inç OLED FHD+ 120 Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 5G
RAM/Depolama: 8 GB RAM / 256 GB depolama
Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP / 32 MP Ön Kamera
Batarya: 4300 mAh 66W Hızlı şarj
Huawei Nova 9 Teknik özellikleri:
Boyut: 160 x 73.7 x 7.8 mm
Ekran: 6.57 inç OLED FHD+ 120 Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 4G
RAM/Depolama: 8GB RAM / 128GB-256GB depolama
Kamera: 50MP + 8MP + 2MP + 2MP / 32MP Ön Kamera
Batarya: 4300 mAh
66W Hızlı şarj
HUAWEI Nova 9 ve HONOR 50 modellerine Trendyol’da göz atmak ve satın almak için; https://ty.gl/s3kc43avtk
HUAWEI Nova 9 vs HONOR 50 | Bu Telefonlar Aynı Değil!
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