Ambargo nedeniyle ABD ve Avrupa’daki pazar payının büyük bölümünü kaybeden Huawei, dünyanın geri kalanında büyümesini sürdürüyor. Şirket, özellikle Afrika ve Nijerya’da yatırımlarını artırıyor. Son olarak Huawei, kullanıcılara daha iyi bir iletişim deneyimi sunmak için Nijerya’da 27500 iletişim sitesi kurdu.

Çoğumuz Huawei’yi akıllı telefonları ve benzeri ürünleri ile tanıyoruz. Ancak şirket, dünyanın önde gelen telekomünikasyon markalarından birisi. Asya, Afrika ve Avrupa’nın bazı bölgelerindeki iletişim teknolojisi altyapıları Huawei’nin elinde. Bu noktaya kadar Huawei, Nijerya’ya dijital, ağ ve iletişim yönlerinde yardımcı olacak birçok program ve çözüm başlattı.

Huawei, bölgedeki yaklaşık 27500 iletişim sitesini ve 10.000 km’ye kadar fiberi kökünden söktü. Sonuç olarak, bu girişim, nüfusun %60’ından fazlasının üst düzey ağ tesisleriyle bağlantı kurmasına yardımcı oldu. Şirket, resmi Twitter hesabında şunları paylaştı: “Huawei, Nijerya’ya gelişinden bu yana 27.500’den fazla iletişim sitesi, 10.000 km’den fazla fiber kurarak nüfusun %60’ını birbirine bağlamaya yardımcı oldu ve iletişim maliyetini büyük ölçüde düşürdü.”

Huawei, teknoloji kaynaklarının yanı sıra Nijeryalı gençlere de bilgi sağlıyor. Son zamanlarda, üretici etkili bir dijital beceri geliştirme programı (LEAP) başlattı ve 3000’den fazla ICT kursu sağladı. Bu program, üç yıl içinde BİT altyapısını iyileştirecektir. Böylece, Huawei’nin dijital çabaları önümüzdeki dönemde Nijerya’ya yeni bir yüz kazandıracak.

Huawei Güney Afrika Başkanı – Leo Chen, dijitalleşme ve BİT gelişiminin Nijerya’nın büyüme hızına nasıl daha fazla rakam katabileceği konusundaki görüşlerini paylaştı. “Dijitalleşme insanlarda derinden kök salmıştır. Çünkü insanlar için ve insanlar tarafından dijitalleştiriyoruz. Kökler derin olduğunda, rüzgardan korkmaya gerek yoktur. LEAP programı aracılığıyla, BİT alanında kendileri, aileleri, toplulukları ve nihayetinde ulusları için daha fazla olasılık keşfedebilen daha fazla gençlik lideri yetiştirmeye çalışıyoruz.”