HUAWEI MatePad 11,5 inç PaperMatte Edition, benzeri görülmemiş bir kağıt benzeri görüntüleme ve yazma deneyimi sağlamak için yenilikçi PaperMatte Ekran özelliklerini sunuyor. Bunlar arasında göz koruması, kağıt üzerine kalemle yazma ve zenginleştirilmiş not alma özellikleriyle desteklenen dokunmatik kontroller yer alıyor.

Yeni bir göz konforu çağını müjdeleyen HUAWEI MatePad 11,5 inç PaperMatte Edition, ferahlatıcı bir PaperMatte ekrana sahiptir. Gözleri rahatlatan ekran, zahmetsiz bir görüntüleme ve yazma deneyimi sağlar. Bu ister içeride ister dışarıda hem parlak hem de loş koşullarda öğrenmeyi ve bir tablet üzerinde çalışmayı daha verimli hale getirir.

PaperMatte Edition, yenilikçi bir parlama önleyici ekran ile elektronik cihazları kullanırken yaygın olan aşırı ekran parlaması sorununu ele almaktadır. PaperMatte Ekranın ayna cam yüzeyinde yüz milyonlarca küçük yapı oluşturmak için nano düzeyde parlama önleyici aşındırma teknolojisini kullanarak, çevresel ışık parazitinin %97’sini ortadan kaldırır ve kristal netliğinde bir görünüm sağlar. Eğlence, eğitim ve ofis ihtiyaçlarınız için ideal olan HUAWEI’in tescilli çok katmanlı difüzyon teknolojisi, ekranın sürekli olarak net, parlak ve eşit kalmasını sağlarken yumuşak ve rahatlatıcı bir görünüm oluşturur.

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Tablet ekranını tasarlarken büyük özen gösteren HUAWEI, yüz milyonlarca nano ölçekli dokuyu piksel dağılımıyla eşleştirmek için tablette piksel düzeyinde hassas bir eşleştirme işlemi uyguladı. Ayrıca, yansıyan ışığın göze girmesini önlemek için her yapının açısı titizlikle ayarlanmıştır. Bu karmaşık tasarım, ekrana parlama önleyici özellikler kazandırarak net, parlak ve düzgün bir görüntüyü garanti ediyor.

TÜV Rheinland Reflection Free ve sektörde bir ilk olan SGS Düşük Görsel Yorgunluk Premium Performans Sertifikaları ile gerçek dünya koşullarında üstün görüntüleme performansını garanti eder. SGS ve Çin Ulusal Standardizasyon Enstitüsü (CNIS) tarafından ortaklaşa geliştirilen Düşük Görsel Yorgunluk Premium Performans Belgelendirmesi, SGS tarafından göz yorgunluğunu değerlendirmek için geliştirilen en yüksek belgelendirmedir.

PaperMatte Edition, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık (Donanım Çözümü) ve Titreşimsiz sertifikalarıyla kullanıcıların göz yorgunluğunu da hafifletiyor. Her iki tablet de ekranlardan yayılan mavi ışığı ve titreşimi bastıran ve aynı zamanda sarı renk tonunu azaltan bir donanım çözümüne sahiptir.

Gerçek bir kitap gibi görünen bir ekranda rahat bir okuma deneyimi için Renkli e-Kitap Modunu açın. Bu özellik sayesinde binlerce renk, tıpkı bir boyama kitabı gibi canlı ve sürükleyici bir görünüm elde etmek için ekran renk gamından (RGB) boyama renk gamına (CMYK) eşlenerek titiz bir doğrulukla görüntülenir.

Kullanıcı deneyiminin en önemli öncelik olduğu HUAWEI MatePad 11.5 inç PaperMatte Edition’ın ekranları ipeksi, parmak izine dayanıklı bir dokuya sahip. Bu, yanıtların kaydedilmesi için daha küçük bir temas yüzeyine sahip olan ve önceki modellere kıyasla hızı %10 artıran 120Hz yüksek yenileme hızına sahip daha duyarlı bir dokunmatik yüzey ile eşleştirilmiştir.

Ekranın bakımına yardımcı olmak için ürün ambalajında parmak izlerini, tozu, lekeleri ve hatta küçük çizikleri kolayca gideren çift taraflı, gri mikrofiber sentetik deri parlatma bezi bulunmaktadır. Temizlik maddeleriyle iyi çalışır, her iki tarafta da kullanılabilir. Fazla birikme veya dökülme olmadan yıkanabilir.

Kalem ve kağıtla yazmanın organik hissini yaşamak isteyenler için tasarlanan PaperMatte Display, genel olarak kağıt benzeri bir yazma deneyimi sunuyor. Kullanıcılar tablet üzerinde yazı yazarken, dokunma sesleri, hışırtı efektleri, titreşimler, direnç ve yansıma önleme özellikleriyle kendilerini duyusal açıdan zengin bir deneyime kaptırabilirler. Bu unsurlar bir araya gelerek genel yazma deneyimini yükseltiyor. PaperMatte ekranın kağıt üzerine kalemle yazma deneyimi geleneksel tabletlerinkiyle karşılaştırıldığında, kullanıcı deneyiminde etkileyici bir gelişme sunduğu ortaya çıkıyor. Ekran ayrıca yazma verimliliğini sağlamak için pürüzsüz ancak kaymayan, dokulu bir yazma yüzeyine sahiptir. Daha zahmetsiz bir yazma deneyimi için, naylon elastomer uçlu ve 2 ms düşük gecikmeli bir kalemle donatılmış HUAWEI M-Pencil kullanın. Sert şeffaf ucu yumuşak beyaz kalem ucuyla değiştirerek daha pürüzsüz bir el yazısı deneyimi elde edin.

HUAWEI MatePad 11,5 inç PaperMatte Edition, HUAWEI M-Pencil ile notlar kaydetmenize ve fikirlerinizi resmetmenize yardımcı olan, kendi geliştirdiği profesyonel bir not alma uygulaması olan HUAWEI Notes’u sunar. HUAWEI Notes, notlarınızın düzenli bir şekilde organize edilmesini sağlamak için çeşitli formatlardaki materyalleri içe aktarmanıza, not klasörlerini sınıflandırmanıza ve kapak8 renklerini ve resimlerini özelleştirmenize olanak tanır. 15x tuval yakınlaştırma ile fikirlerinizi ayrıntılı olarak kaydetmek için tuvali 15 kata kadar yakınlaştırabilirsiniz. Kement aracını kullanarak seçili görüntüleri sorunsuz bir şekilde taşıyabilir, döndürebilir ve kopyalayabilirsiniz. İçeriği başka bir belgeye zahmetsizce aktarmak için, içeriği vurgulayın ve Parçacık Al özelliği ile taşıyın.

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition, 11.999 TL fiyatla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Yanında 4.198 TL değerinde klavye ve M-Pencil hediyesi olan bu özel tablette ayrıca 300 TL değerinde sepet indirimi uygulanıyor. AMP115PM700PR koduyla ön siparişe özel 700 TL değerinde ek indirim uygulanıyor.