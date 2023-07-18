Huawei son zamanlarda Amerikan ambargosunun gazabına uğrasa da giderek güçlenmeye devam ediyor. Bu bağlamda akıllı telefonları ve tabletlerini piyasaya süren Huawei, geçtiğimiz Mayıs ayında Snapdragon 888 yonga setine sahip Huawei MatePad Air modelini piyasaya sürmüştü. Tablet tarafındaki yatırımlarına devam eden şirket 20 Temmuz tarihinde Huawei MatePad 11.5 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

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MatePad 11.5 modeli 2200 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Bu ekranın 120hz ekran yenileme hızı ve TUV Rheinland sertifikası bulunuyor. 11.5 inç büyüklüğündeki ekranda IPS LCD bir ekran paneli kullanılmış.

MatePad 11.5 kaputun altında Snapdragon 7 Gen 1 yonga setine sahip. Bu yonga setine iki farklı RAM ve depolama varyasyonu eşlik ediyor:

6 GB RAM + 128 GB dahili depolama

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama

Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti gücünü 22.5W kablolu şarj hızına sahip 7700 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Huawei’in yeni tableti biri ön biri arka kamera olmak üzere iki farklı kameraya sahip. Arka kamera 13 MP çözünürlüğünde iken ön kamera 8 MP çözünürlüğünde.

Tablet pazarı oldukça büyük bir pazar. Pazarda Apple Samsung gibi büyük oyuncular bulunsa da başta Huawei olmak üzere Çinli markalar Apple ve Samsung’u ilerleyen zamanlarda tahtlarından indirebilecek gibi görünüyor.