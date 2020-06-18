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Huawei MateBook 13 AMD Edition özellikleri ve fiyatı
Huawei’nin sevilen taşınabilirlik odaklı dizüstü modeli Huawei MateBook 13, AMD işlemcili versiyonu ile karşımızda. Gelin Huawei MateBook AMD Edition modelinin özelliklerine yakından bakalım.
Ekran ve kasa özellikleri
13 inç boyutunda, 2560 x 1440 piksel çözünürlüklü IPS LCD bir ekrana ev sahipliği yapan model 3:2 en boy oranına sahip. Söz konusu ekran sRGB renk uzayının %100’ünü karşılıyor. Ayrıca ekranın üst kısmında 1 MP çözünürlüklü bir video konferans kamerası bulunuyor. Huawei MateBook 13 AMD Edition, alüminyum bir kasaya sahip. Metal bir kasadan meydana gelmesine karşın 1.31 kg ağırlığında olan model, oldukça taşınılabilir bir yapı sunuyor. Cihazın sahip olduğu tam boy çiklet tuşlu klavye aynı zamanda değişken şiddetli bir arka aydınlatma ile geliyor. Söz konusu klavye dahilinde biyometrik koruma ile hızlı giriş ve güvelikten sorumlu bir parmak izi okuyucu yer alıyor. Yeni modelin bağlantı arayüzüne baktığımızda, 2 adet USB 3.1 hızında Type-C ve 1 adet 3.5 mm mikrofon/kulaklık girişi bizleri karşılıyor. Ses tarafında ise cihazda 2 adet Dolby Atmos destekli hoparlör bulunuyor.
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Donanım ve performans özellikleri
Huawei MateBook 13 AMD Edition, işlem gücünü AMD Ryzen 5 3500U ve Radeon Vega 8 grafik biriminden alıyor. 8 nm sürecinde üretilen işlemciye 8 GB RAM ve 256/512 GB kapasiteli NVMe SSD depolama birimleri eşlik ediyor. Cihazın 42 Wh kapasiteli bataryası, şarj konusunda Huaewi ve Honor markalı cep telefonları ile de uyumlu olan 65 W gücündeki adaptörden güç alıyor. Windows 10 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan MateBook 13 AMD Edition, son dönemlerde Huawei dizüstü bilgisayarlarında görmeye alışık olduğumuz Huawei Share özelliğine de sahip.
Ülkemizdeki satılıp satılmayacağı ve fiyatı henüz bilinmeyen Huawei MateBook 13 AMD Edition’ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip olan baz modeli İngiltere’de bulunan Huawei mağazalarında 699£ fiyat ile satışa çıktı. Modelin 512 GB depolama kapasitesine sahip versiyonu ise 749£ fiyat ile satılıyor.
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Samsung Galaxy Tab S7+, Geekbench’te görüntülendi!
Yakın zamanda tanıtılacak olan Samsung Galaxy Tab S7 serisi, son birkaç gün içinde çok sayıda sızıntıyla teknoloji gündemine gelmişti. Bu sızıntılar tabletin temel özelliklerini ve tasarımını ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise en son raporlara göre Galaxy Tab S7+, Geekbench’te görüntülendi.
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Samsung Galaxy Tab S7+ hakkında hangi bilgiler ortaya çıktı?
Galaxy Tab S7+, Geekbench‘te ortaya çıkan verilere göre Snapdragon 865 yonga seti ile gelecek. Cihazın model numarası SM-T976B olarak görüntülendi. Ayrıca tabletin 6 GB RAM‘i bulunacak. Bu da Apple‘ın yeni nesil iPad Pro‘su ile aynı değere sahip olacağını gösteriyor. Ortaya çıkan son raporlara göre Samsung, Tab S7 serisini 11 inç ve 12.4 inç olmak üzere iki farklı model olarak planlıyor. Ayrıca bu iki modelde Wi-Fi ve Wi-Fi+Cellular olmak üzere ikiye ayrılacak. Bunların haricinde cihazın 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağı yönünde de bazı raporlar ortaya çıktı.
Galaxy Tab S7+ hakkındaki bu raporlar doğruysa yeni tabletler hem akıcılık hem de pürüssüzlük açısından birçok rakibini geride bırakacak. Geekbench raporlarını dikkatli incelediğimizde Android 10 ile çıkış yapacağını görüyoruz. Cihaz, tekli çekirdekte “4277”, çoklu çekirdekte ise “13286” puan alıyor. Cihazın Snapdragon 865 yonga setini kullanması ise 5G desteği ile geleceği anlamına geliyor. Galaxy Tab S7+, Ağustos ayında Galaxy Note 20 serisi ile birlikte tanıtılabilir.
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Samsung Galaxy Tab S7 ve Plus modeli 120 Hz ekranlar ile gelecek!
Samsung Galaxy Tab S7 ve Plus modelinin geçtiğimiz günlerde bazı teknik özellikleri ve tasarımı çok sayıda sızıntıyla ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihazların ekranları ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Sızıntılar Ice Unıverse tarafından paylaşıldı.
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Samsung Galaxy Tab S7 serisi hakkında neler sızdırıldı?
Ortaya çıkan sızıntılara göre Galaxy Tab S7 serisi 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip ekranlar ile gelecek. Bu ekran güncellemesi, rakibi olan Apple iPad Pro ile ekran tarafında rekabet edebilmesini sağlayacak. Yüksek ekran tazeleme hızı daha dinamik ve akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor olacak. Bunların haricinde S-Pen deneyimi daha da iyileştirilecek. Fotoğraf düzenleme, dijital çizimler ve 2D animasyonlar sırasında S-Pen‘i daha aktif kullanabileceksiniz. Öte yandan 120 Hz ekran ve S-pen geliştirmeleri pil kullanım süresini olumsuz etkileyebilir.
Galaxy Tab S7 serisi, yeni geliştirmeleri ile daha çok pil harcayacağından daha büyük bir pil kapasitesi olması bekleniyor. Galaxy Tab S7+‘ın 10090 mAh pili bulunacağı söyleniyor. En azından bu cihazlar ekranlarıyla artık iPad’lere rakip olabilecekler. Umarız fiyatlandırma tarafında uygun bir fiyat ile gelir ve iPad‘lere gerçek bir alternatif olabilirler. Cihazların tahmini olarak Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Yeni tabletlerin Galaxy Note 20 serisi ile birlikte tek lansmanla tanıtılacağı tahmin ediliyor.
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Xiaomi Mi Notebook Pro 15 dizüstü bilgisayarları tanıtıldı!
Xiaomi, düzenlediği bir etkinlik ile yeni nesil Intel işlemcilere sahip Mi Notebook Pro 15 modelini tanıttı. İki farklı modele sahip olan cihaz, Apple’ın MacBook serisine rakip olmak istiyor.
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Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni laptopu, özellikleri, tasarımı ve fiyatı ile oldukça başarılı bir cihaz olduğu söylemek gerekiyor. Bir önceki nesil Mi Notebook Pro ile aynı metal tasarıma sahip olan bilgisayarlar bu kez Intel’in 14 nm teknolojisiyle üretilen 10. nesil Comet Lake işlemcilerinden güç alıyor ve iki farklı modelle karşımıza çıkıyor.
MacBook modellerine alternatif olmak isteyen Xiaomi Mi Notebook Pro 15 laptopun Core i5 işlemcili modeli 847 dolar, Core i7 işlemcili modeli 989 dolardan satışa sunuldu. Söz konusu cihazların global pazarda satışa ne zaman sunulacağı ise netlik kazanmadı.
Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (2020) teknik özellikleri
- Ekran: 15.6 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 çözünürlüğünde 178-derece görüş açılı 300 nit parlaklıklı %100 sRGB destekli Corning Gorilla Glass 3 korumalı
- İşlemci 1.8GHz Intel Core i7-10510U (8MB L3 Cache 4.9GHz) / 1.6GHz Intel Core i5-10210U (6MB L3 Cache 4.2GHz)
- Grafik birimi: Intel UHD Graphics 620 / 2GB DDR5 NVIDIA GeForce MX350 GPU
- RAM: 8GB/16GB DDR4 2666MHz
- Depolama: 512 GB /1 TB PCIe NVMe SSD
- Kamera: 1 Megapiksel HD webcam
- Bağlantı: Intel 2×2 802.11 ac Wi-Fi 6 dual-band (2.4GHz, 5GHz), Bluetooth 5.0 ve 1 x HDMI, 2 x USB 3.1, 2 x USB Type-C, 3.5mm kulaklık girişi, 3-in-1 kart okuyucu (SD/SDHC/SDXC)
- Ses: 2.5W × 2 Hoparlör (Audio by Harman) / Dolby AudioTM Premium desteği
- Boyutlar: 360.7 x 243.6 x 16.9 mm
- Ağırlık: 2 kg
- İşletim sistemi: Windows 10 Home Edition
- Batarya: 60Whr, 40 dakika şarj ile yüzde 50 dolum
- Renk: Gri