Huawei MateBook 13 AMD Edition özellikleri ve fiyatı

Huawei’nin sevilen taşınabilirlik odaklı dizüstü modeli Huawei MateBook 13, AMD işlemcili versiyonu ile karşımızda. Gelin Huawei MateBook AMD Edition modelinin özelliklerine yakından bakalım.

Ekran ve kasa özellikleri

13 inç boyutunda, 2560 x 1440 piksel çözünürlüklü IPS LCD bir ekrana ev sahipliği yapan model 3:2 en boy oranına sahip. Söz konusu ekran sRGB renk uzayının %100’ünü karşılıyor. Ayrıca ekranın üst kısmında 1 MP çözünürlüklü bir video konferans kamerası bulunuyor. Huawei MateBook 13 AMD Edition, alüminyum bir kasaya sahip. Metal bir kasadan meydana gelmesine karşın 1.31 kg ağırlığında olan model, oldukça taşınılabilir bir yapı sunuyor. Cihazın sahip olduğu tam boy çiklet tuşlu klavye aynı zamanda değişken şiddetli bir arka aydınlatma ile geliyor. Söz konusu klavye dahilinde biyometrik koruma ile hızlı giriş ve güvelikten sorumlu bir parmak izi okuyucu yer alıyor. Yeni modelin bağlantı arayüzüne baktığımızda, 2 adet USB 3.1 hızında Type-C ve 1 adet 3.5 mm mikrofon/kulaklık girişi bizleri karşılıyor. Ses tarafında ise cihazda 2 adet Dolby Atmos destekli hoparlör bulunuyor.

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Donanım ve performans özellikleri

Huawei MateBook 13 AMD Edition, işlem gücünü AMD Ryzen 5 3500U ve Radeon Vega 8 grafik biriminden alıyor. 8 nm sürecinde üretilen işlemciye 8 GB RAM ve 256/512 GB kapasiteli NVMe SSD depolama birimleri eşlik ediyor. Cihazın 42 Wh kapasiteli bataryası, şarj konusunda Huaewi ve Honor markalı cep telefonları ile de uyumlu olan 65 W gücündeki adaptörden güç alıyor. Windows 10 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan MateBook 13 AMD Edition, son dönemlerde Huawei dizüstü bilgisayarlarında görmeye alışık olduğumuz Huawei Share özelliğine de sahip.

Ülkemizdeki satılıp satılmayacağı ve fiyatı henüz bilinmeyen Huawei MateBook 13 AMD Edition’ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip olan baz modeli İngiltere’de bulunan Huawei mağazalarında 699£ fiyat ile satışa çıktı. Modelin 512 GB depolama kapasitesine sahip versiyonu ise 749£ fiyat ile satılıyor.